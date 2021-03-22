Слони жорстко побилися під час вистави у цирку (відео)

Один слон напав на іншого, поваливши його за борт манежу

Під час циркової вистави "Шоу слонів і магія цирку" один слон напав на іншого, поваливши його за борт манежу. Про це повідомляється на офіційному сайті "Казанського цирку".

На відеозаписі видно, як один слон збив іншого з ніг і продовжував "товкти" суперника. Глядачі у перших рядах в паніці розбіглися зі своїх місць. Тварин розняли дресирувальники. Ніхто не постраждав, однак наступний виступ було скасовано.

На сайті цирку повідомляється, що конфлікт стався між індійськими слонихами Дженні та Магдою.

"При всій миролюбності слонів, у них буває різний настрій, а у весняний період особливо. Можливо, вони побилися за увагу дресирувальника. Крім того, пандемія і відсутність спілкування з глядачами, звичайно, вплинули на тварин", – йдеться у повідомленні.

Відео: kazan-circus

Адміністрація установи запевнила, що зі слонами все гаразд,вони нагодовані і знаходяться в хорошій фізичній формі.

Нагадаємо, раніше відвідувачі Національного парку Крюгера (ПАР) мало не стали жертвами оскаженілого слона.

До того ж ми писали, як у Німеччині під час вистави в цирку відбувся несподіваний інцидент. Два слона напали на слониху на прізвисько Мала, після чого вона перекинулася через манеж і впала на глядачів.

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