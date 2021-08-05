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Американець летів в літаку примотаний скотчем до сидіння (відео)

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
5 серпня, 13:45
Копіювати лінк
Чоловік мацав стюардес за груди, роздягнувся і побився з бортпровідником під час польоту, чим наробив занадто багато шуму
Буйний американець летів в літаку примотати скотчем до сидіння
Буйний американець летів в літаку примотати скотчем до сидіння / Фото: Pexels, скриншот

22-річний житель США Максвелл Беррі влаштував прямо на борту літака великий галас своєю неадекватною поведінкою. Нетверезий чоловік чіплявся до стюардес і поводився агресивно з членами екіпажу.

Нещодавно в Харкові жінка влаштувала скандал на борту літака – рейс довелося затримати.

Втихомирити американця змогли тільки, примотавши до сидіння скотчем. Решту часу польоту Максвелл провів нерухомо. А щоб чоловік не кричав – йому навіть рот заклеїли скотчем.

Після прильоту хулігана зустрічала поліція. А авіакомпанія, яка від нього постраждала, внесла його в чорний список пасажирів.

Тим же, хто буде вилітати з українського аеропорту "Бориспіль" потрібно не тільки не хуліганити, а й знати деякі корисні новини:

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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