Американець летів в літаку примотаний скотчем до сидіння (відео)

Чоловік мацав стюардес за груди, роздягнувся і побився з бортпровідником під час польоту, чим наробив занадто багато шуму

Буйний американець летів в літаку примотати скотчем до сидіння / Фото: Pexels, скриншот

22-річний житель США Максвелл Беррі влаштував прямо на борту літака великий галас своєю неадекватною поведінкою. Нетверезий чоловік чіплявся до стюардес і поводився агресивно з членами екіпажу.

Нещодавно в Харкові жінка влаштувала скандал на борту літака – рейс довелося затримати.

Втихомирити американця змогли тільки, примотавши до сидіння скотчем. Решту часу польоту Максвелл провів нерухомо. А щоб чоловік не кричав – йому навіть рот заклеїли скотчем.

Після прильоту хулігана зустрічала поліція. А авіакомпанія, яка від нього постраждала, внесла його в чорний список пасажирів.

Тим же, хто буде вилітати з українського аеропорту "Бориспіль" потрібно не тільки не хуліганити, а й знати деякі корисні новини: