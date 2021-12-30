Скумбрія за 8 гривень: найкращі меми, як Олена Зеленська насмішила Мережу

Хвилина гумору

Меми дня - Олена Зеленська та скумбрія за 8 грн / Фото: Колаж: Сьогодні

Олена Зеленська дала можливість українцям наприкінці року відволіктися від проблем і гарненько повеселитися. Перша леді України розповіла у прямому ефірі одного з телеканалів, що купує скумбрію в середньому по 8 грн за кг. Ця новина розбурхала громадськість.

Одні стали цікавитися, чи не з'явилася в супермаркетах риба за такою ціною, другі жартувати, треті були вражені, на скільки керівництво країни відірвано від реального життя українців.

Реклама

Звичайно, дружина президента у своєму Instagram повідомила, що вона обмовилася у прямому ефірі.

До речі, під час ефіру, даруйте, обмовилася: морожена скумбрія коштує в середньому 8 гривень за 100 грамів. Дякую глядачам за те, що уважно дивитесь ефір, особливо о сьомій ранку.

Але це не зупинило користувачів Мережі, які у ту ж мить стали створювати і поширювати меми на ситуацію, що склалася. Зібрали для вас найвеселіші меми дня.

Скумбрія по 8 грн – найкращі меми / Фото: facebook.com/victor.bened.3

Реклама

Скумбрія по 8 грн – найкращі меми / Фото: facebook.com/victor.bened.3

Скумбрія по 8 грн – найкращі меми / Фото: facebook.com/victor.bened.3

Скумбрія по 8 грн – найкращі меми / Фото: facebook.com/gonimem/

Реклама

Скумбрія по 8 грн – найкращі меми / Фото: facebook.com/ukraine25/

Скумбрія по 8 грн – найкращі меми / Фото: facebook.com/gonimem/

Скумбрія за 8 грн – найкращі меми / Фото: Twitter

Читайте також: Образ дня: Олена Зеленська у білому пальті прийшла на відкриття святкового містечка