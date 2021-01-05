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Скульптура у формі статевого органу викликала шок у жителів Бразилії (фото)

Вчора, 10:10

На створення цієї інсталяції пішло 11 місяців

У парку бразильського штату Пернамбуку розміщена шокуюча інсталяція під назвою "Діва" – це 33-метрова скульптура у формі вагіни, повідомляє CNN.

За задумом художниці Джуліани Нотарі, скульптура ставить під сумнів відносини між природою і культурою в фалоцентричному й антропоцентричному західному суспільстві", – зазначила вона на своїй сторінці у Facebook.

Фото: facebook.com/juliana.notari

Над створенням скульптури працювали понад 20 осіб. Інсталяція вийшла завдовжки 33 метри, завширшки 16 метрів і шість метрів завглибшки.

Фото: facebook.com/juliana.notari

Автори видання The Guardian припускають, що арт-об'єкт "Діва" – це натяк на політику чинного бразильського президента Жаїра Болсонару, який не раз висловлювався проти художників та національних меншин.

Допис Нотарі критично прокоментували тисячі людей, частина з яких – прихильники Болсонару.

Нагадаємо, у центрі Києва з'явилися нові арт-об'єкти.

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До того ж, ми розповідали, що на батьківщині Меланії Трамп з'явилася потворна статуя її чоловіка.

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Бразилія скульптура інсталяція вагіна
Джерело: facebook.com/juliana.notari
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