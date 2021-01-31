Шведська медсестра на самоті дивитиметься фільми на острові в маяку

Жінка стала єдиною глядачкою кінофестивалю

Поки Каннський кінофестиваль знову переносять, у Швеції вже стартував свій кіноогляд. З 29 січня відкрився Гетеборзький кінофестиваль, організатори якого влаштували конкурс з особливим призом. Переможець буде цілий тиждень безплатно дивитися всю програму кінофестивалю сам-один у маяку Pater Noster на острові Хамнескар. І конкурс виграла шведська медсестра Ліза Енрот, обігнавши 12 тисяч інших кіноманів з усього світу, які подали заявки.

Медсестру, яка працювала під час пандемії в ковідному відділенні, доставили на острів вчора, 30 січня. Про це повідомляють на офіційному сайті Göteborg Film Festival. Ліза Енрот була рада, що зможе зануритися в абсолютно іншу реальність, адже вона буде на маяку зовсім одна, без телефону, гаджетів та інших розваг.

Шведська медсестра буде дивитися фільми в маяку на острові Фото: goteborgfilmfestival.se

Організатори фестивалю були змушені провести заходи в онлайн-форматі через пандемію. Глядачі зможуть побачити всю програму онлайн.

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