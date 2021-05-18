Шість волосин померлого Курта Кобейна пішли з молотка за 14 тисяч доларів
Є фотографії, на яких рок-зірці обрізає ці пасма його подруга і довірена особа Тесса Осборн
На онлайн-аукціоні торгового дому Iconic Auctions продали незвичайний лот – шість волосин з голови лідера американської групи Nirvana Курта Кобейна, який помер у квітні 1994 року.
Про це пише видання Daily Mail.
Початкова ціна лота становила 2,5 тисячі доларів, втім анонімний покупець запропонував більше – 14,1 тисячі доларів.
За інформацією видання, волосся Кобейна зберігалося у пластиковому прозорому пакеті. У комплекті з лотом також є фотографії, на яких артисту обрізає ці пасма його подруга і довірена особа Тесса Осборн.
Волосся співака раніше належало колекціонеру волосся знаменитостей Ніколь ДеПол. За словами жінки, вона отримала їх від Тесси Осборн після смерті Кобейна у 1994 році.
Курт Кобейн помер 5 квітня 1994 року в Сіетлі, США. Офіційною причиною його смерті називають самогубство.
Нагадаємо, раніше 21-річна американка Зої Рот, героїня популярного мема "Дівчинка-катастрофа", продала свій культовий знімок у форматі невзаємозамінного токена (NFT) за 430 тисяч доларів.
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