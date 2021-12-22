Шах і мат, ЗОЖники: у китайському McDonald's встановили велотренажери

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У мережі McDonald's у Китаї встановили велотренажери / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки деякі люди обирають заклади по знаку зодіаку, інші не зраджують улюбленого фастфуду А навіщо ж міняти затишні стіни просоченого запахом фрішки закладу, якщо тут такі інновації! Запитайте, які? Розповідаємо: китайський McDonald's додає до своїх ресторанів велотренажери.

З'їжте трохи МакФлурі – і покрутіть колеса, так би мовити. Завдяки популярному відео в Instagram, опублікованому користувачем Cris13yu, світ дізнався, що китайські McDonald's додали велотренажери до деяких зі своїх закладів.

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Обладнання для тренувань, безперечно, є відповіддю на те, що мережа ресторанів швидкого харчування асоціюється з нездоровою дієтою, і є цікавим доповненням, спрямованим на зміну ідей, пов'язаних із брендом у регіоні.

Одномісні варіанти розташовані обличчям до стіни з подовженим сидінням із педалями та прикріпленим столом на рівні грудей. На відео видно, як жінка насолоджується гамбургером та безалкогольним напоєм та одночасно займається спортом.

У мережі McDonald's у Китаї встановили велотренажери / Фото: hypebeast

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"Їжте більше, більше рухайтеся", "Потім їм потрібно прикріпити Біг Мак і кока-колу до гантелей вагою 20 фунтів", "Це візуальна інтерпретація оксюморону", "Я присягаюся, я бачив цей епізод "Чорного дзеркала".

– пишуть користувачі у соціальних мережах.

Нагадаємо, що раніше McDonald's обмежив доступ до ресторанів .