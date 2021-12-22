Шах і мат, ЗОЖники: у китайському McDonald's встановили велотренажери

Поки деякі люди обирають заклади по знаку зодіаку, інші не зраджують улюбленого фастфуду А навіщо ж міняти затишні стіни просоченого запахом фрішки закладу, якщо тут такі інновації! Запитайте, які? Розповідаємо: китайський McDonald's додає до своїх ресторанів велотренажери.
З'їжте трохи МакФлурі – і покрутіть колеса, так би мовити. Завдяки популярному відео в Instagram, опублікованому користувачем Cris13yu, світ дізнався, що китайські McDonald's додали велотренажери до деяких зі своїх закладів.
Обладнання для тренувань, безперечно, є відповіддю на те, що мережа ресторанів швидкого харчування асоціюється з нездоровою дієтою, і є цікавим доповненням, спрямованим на зміну ідей, пов'язаних із брендом у регіоні.
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Одномісні варіанти розташовані обличчям до стіни з подовженим сидінням із педалями та прикріпленим столом на рівні грудей. На відео видно, як жінка насолоджується гамбургером та безалкогольним напоєм та одночасно займається спортом.
"Їжте більше, більше рухайтеся", "Потім їм потрібно прикріпити Біг Мак і кока-колу до гантелей вагою 20 фунтів", "Це візуальна інтерпретація оксюморону", "Я присягаюся, я бачив цей епізод "Чорного дзеркала".
– пишуть користувачі у соціальних мережах.
Нагадаємо, що раніше McDonald's обмежив доступ до ресторанів .