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Сестри-близнючки дожили до 102 років. Вони зізналися, що п'ють кожен день

Сьогодні, 10:51

Конс Маршал і Лейла Міг – найстаріші сестри-близнючки Австралії. 102-річні жінки поділилися несподіваним секретом довголіття

Найстарші сестри-близнючки Австралії Консу Маршал та Лейла Міг, які нещодавно відзначили 102 день народження, поділилися секретом довголіття. За словами жінок, вони відмовилися від алкоголю (віскі та білого вина) й щодня п'ють воду.

Про це повідомляє британський таблоїд Daily Mail.

Маршал та Міг зараз живуть у будинку для людей поважного віку в австралійському місті Беррі (це їхнє рідне місто) на південному узбережжі Нового Південного Уельсу.

Фото: 7NEWS

Для жінок влаштували свято, на якому були присутні їхні родичі та друзі. До столу подали чай, булочки, великий рожевий торт, а окрасою заходу стали рожеві квіти.

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Сестри-близнючки з радістю відзначити день народження з рідними, позаяк торік це було неможливо через карантинні обмеження.

До речі, Маршал і Міг народилися у Беррі 30 квітня 1919 року й ніколи не жили на відстані більше декількох сотень метрів одна від одної.

Фото: 7NEWS

Раніше Life Сьогодні писали, як продовжити молодість і довголіття. Крім цього, вчені назвали звичку, яка допоможе дожити до 90 років.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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Джерело: facebook.com/7NEWS
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