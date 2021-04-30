Сестри-близнючки дожили до 102 років. Вони зізналися, що п'ють кожен день
Конс Маршал і Лейла Міг – найстаріші сестри-близнючки Австралії. 102-річні жінки поділилися несподіваним секретом довголіття
Найстарші сестри-близнючки Австралії Консу Маршал та Лейла Міг, які нещодавно відзначили 102 день народження, поділилися секретом довголіття. За словами жінок, вони відмовилися від алкоголю (віскі та білого вина) й щодня п'ють воду.
Про це повідомляє британський таблоїд Daily Mail.
Маршал та Міг зараз живуть у будинку для людей поважного віку в австралійському місті Беррі (це їхнє рідне місто) на південному узбережжі Нового Південного Уельсу.
Для жінок влаштували свято, на якому були присутні їхні родичі та друзі. До столу подали чай, булочки, великий рожевий торт, а окрасою заходу стали рожеві квіти.
Сестри-близнючки з радістю відзначити день народження з рідними, позаяк торік це було неможливо через карантинні обмеження.
До речі, Маршал і Міг народилися у Беррі 30 квітня 1919 року й ніколи не жили на відстані більше декількох сотень метрів одна від одної.
Раніше Life Сьогодні писали, як продовжити молодість і довголіття. Крім цього, вчені назвали звичку, яка допоможе дожити до 90 років.
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