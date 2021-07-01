Найменший у світі нічний клуб відкрили брати-близнюки з Австралії (відео)

Такий незвичайний клуб вміщує 7 людей і нагадує метро в годину пік. Щоб потрапити на вечірку в цей крихітний клуб – розігрують лотерейні квитки

Брати-близнюки з Австралії відкрили найменший в світі нічний клуб / Фото: скриншот

Брати-близнюки з Австралії організували найменший в світі нічний клуб. У чому його особливість, як туди потрапити і скільки коштує вхід – далі в матеріалі.

А якщо раптом нічні клуби ви не любите, а віддаєте перевагу чомусь екстремальному – ловіть чек-лист crazy-розваг в Києві і ціни на них.

Брати з Австралії, напевно втомилися від карантинних обмежень, і вирішили урізноманітнити життя, побудувавши особистий нічний клуб. Він вийшов дуже незвичайним і найменшим у світі.

Брати-близнюки переробили старий садовий сарай, ширина якого всього півтора метра. Готовий простір вони обладнали звуковою системою, а зі спецефектів використовували дим і кольорове світло.

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Незважаючи на такі крихітні, як для нічного клубу розміри, тут можна і потанцювати, і поспівати. Втім вміщує він лише 7 людей.

Варто відзначити, що на вигляд повний відвідувачів клуб, більше схожий на метро в годину пік, де про дотримання дистанції мова не йде. Але клуб користується попитом. А щоб потрапити на таку вечірку – розігрують лотерейні квитки.

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Тим часом в США єноти влаштували свою вечірку прямо в будинку американки, поки її не було вдома. Вона добу не могла їх вигнати.