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Найменший у світі нічний клуб відкрили брати-близнюки з Австралії (відео)

Ксенія Середа Ксенія Середа кореспондентка
1 липня, 11:40
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Такий незвичайний клуб вміщує 7 людей і нагадує метро в годину пік. Щоб потрапити на вечірку в цей крихітний клуб – розігрують лотерейні квитки
Брати-близнюки з Австралії відкрили найменший в світі нічний клуб
Брати-близнюки з Австралії відкрили найменший в світі нічний клуб / Фото: скриншот

Брати-близнюки з Австралії організували найменший в світі нічний клуб. У чому його особливість, як туди потрапити і скільки коштує вхід – далі в матеріалі.

А якщо раптом нічні клуби ви не любите, а віддаєте перевагу чомусь екстремальному – ловіть чек-лист crazy-розваг в Києві і ціни на них.

Брати з Австралії, напевно втомилися від карантинних обмежень, і вирішили урізноманітнити життя, побудувавши особистий нічний клуб. Він вийшов дуже незвичайним і найменшим у світі.

Брати-близнюки переробили старий садовий сарай, ширина якого всього півтора метра. Готовий простір вони обладнали звуковою системою, а зі спецефектів використовували дим і кольорове світло.

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Незважаючи на такі крихітні, як для нічного клубу розміри, тут можна і потанцювати, і поспівати. Втім вміщує він лише 7 людей.

Варто відзначити, що на вигляд повний відвідувачів клуб, більше схожий на метро в годину пік, де про дотримання дистанції мова не йде. Але клуб користується попитом. А щоб потрапити на таку вечірку – розігрують лотерейні квитки.

Якщо ви все ж за спокійний відпочинок на пляжі – читайте чек-лист для релаксу біля моря.

Тим часом в США єноти влаштували свою вечірку прямо в будинку американки, поки її не було вдома. Вона добу не могла їх вигнати.

Ксенія Середа
Ксенія Середа кореспондентка

Кореспондентка випуску новин "Сьогодні", проєкту "7:00". Народилася в Павлограді Дніпропетровської області, але на навчання відправилася до Сум. На другому курсі почала працювати на обласному, мали з сестрою-двійняшкою спільний ранковий проєкт. У 2011 році отримали нагороду "Молоде телебачення" ім. В. Чубасова у номінації "Кращі ведучі". Зараз із сестрою обидві на каналі "Україна", але у різних новинних редакціях. У журналістиці я з 2011 року,  на каналі "Україна" - з 2017. До цього працювала на "UA: Перший", та ZIK (на початку його роботи в Києві). Моя сильна сторона - прямі включення. Люблю ходити в кадрі та емоційно розповідати, показувати і куштувати.  Основні теми моїх сюжетів: аграрії, соціалка, мода і здоров'є. Хобі - макіяж та індустрія краси.

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