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Найсексуальніші чоловіки у світі – австралійські пожежники (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
12 листопада, 11:52
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Організація Australian Firefighters Calendar випустила новий випуск календаря із пожежниками. І це найкраще, що ми сьогодні побачимо. Дивіться фото
Австралійські пожежні календар на 2022 рік
Австралійські пожежні календар на 2022 рік / Фото: Australian Firefighters Calendar

Австралійські пожежники знову знялися в самій відвертій і сексуальна фотосесії для календаря на 2022 рік. На знімках чоловіки позують з оголеним торсом разом із різними тваринами, серед яких кошенята, собаки, коні, каченята та інші.

Цікаво, що вже протягом 29 років організація Australian Firefighters Calendar у такий спосіб привертає увагу громадськості до проблем, пов'язаних із захистом тварин. Усі виручені кошти від продажу календаря вони направляють у різні фонди захисту диких тварин.

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Австралійські пожежні календар на 2022 рік
Австралійські пожежні календар на 2022 рік / Фото: Australian Firefighters Calendar

У 2022 році вийде шість різних випусків календаря. Вони будуть присвячені різним темам: класичний із найсексуальнішими пожежниками, календар із дикими тваринами Австралії, з кошенятами, собаками, кіньми. Ще один номер видання – це пляжна версія. Цього року він виходить уперше.

Австралійські пожежні календар на 2022 рік
Австралійські пожежні календар на 2022 рік / Фото: Australian Firefighters Calendar

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Вартість одного номера становитиме 14 євро, що еквівалентно 420 грн. Доставити його матимуть можливість і в Україну.

Австралійські пожежні календар на 2022 рік
Австралійські пожежні календар на 2022 рік / Фото: Australian Firefighters Calendar

Австралійські пожежні календар на 2022 рік
Австралійські пожежні календар на 2022 рік / Фото: Australian Firefighters Calendar

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Австралійські пожежні календар на 2022 рік
Австралійські пожежні календар на 2022 рік / Фото: Australian Firefighters Calendar

Австралійські пожежні календар на 2022 рік
Австралійські пожежні календар на 2022 рік / Фото: Australian Firefighters Calendar

Австралійські пожежні календар на 2022 рік
Австралійські пожежні календар на 2022 рік / Фото: Australian Firefighters Calendar

Австралійські пожежні календар на 2022 рік
Австралійські пожежні календар на 2022 рік / Фото: Australian Firefighters Calendar

Австралійські пожежні календар на 2022 рік
Австралійські пожежні календар на 2022 рік / Фото: Australian Firefighters Calendar

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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