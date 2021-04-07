Ідентичні близнючки хочуть одружитися з одним чоловіком (фото)
Однак закони забороняють їм це зробити
Ідентичні близнючки Анна і Люсі Десінк з австралійського міста Перт, штат Західна Австралія, мріють вийти заміж за коханого Бена Бірна, але закон забороняє двом жінкам виходити заміж за одного чоловіка, адже в Австралії полігамні шлюби заборонені, відповідно до закону про шлюб 1961 року. Про це повідомляє видання The Sun.
За словами жінок, їхні стосунки з механіком Бірном тривають з 2012 року. Дівчата одразу після знайомства повідомили чоловікові, що обидві хочуть бути його супутницями. Завдяки цьому сестри можуть бути завжди разом.
Чоловік каже, що розуміє їхній зв'язок. Десінк хотіли переконатися, що Бену по-справжньому подобаються вони обидві, перш ніж почати з ним зустрічатися. Минув рік і Бен, який жив у 40 хвилинах їзди від сестер, переїхав до них та їхньої матері. Близнючки розповіли, що всі троє сплять в одному ліжку.
"У цих стосунках немає місця для ревнощів. "Якщо Бен цілує Анну, відразу після цього він поцілує і мене", – пояснила Люсі.
Нагадаємо, найстаріші близнюки в Великої Британії здивували глядачів шоу. Крім цього, ми опублікував знімки "найкрасивіших в світі" близнят.
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