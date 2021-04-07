Ідентичні близнючки хочуть одружитися з одним чоловіком (фото)

Однак закони забороняють їм це зробити

Ідентичні близнючки Анна і Люсі Десінк з австралійського міста Перт, штат Західна Австралія, мріють вийти заміж за коханого Бена Бірна, але закон забороняє двом жінкам виходити заміж за одного чоловіка, адже в Австралії полігамні шлюби заборонені, відповідно до закону про шлюб 1961 року. Про це повідомляє видання The Sun.

Фото: YouTube

За словами жінок, їхні стосунки з механіком Бірном тривають з 2012 року. Дівчата одразу після знайомства повідомили чоловікові, що обидві хочуть бути його супутницями. Завдяки цьому сестри можуть бути завжди разом.

Фото: YouTube

Чоловік каже, що розуміє їхній зв'язок. Десінк хотіли переконатися, що Бену по-справжньому подобаються вони обидві, перш ніж почати з ним зустрічатися. Минув рік і Бен, який жив у 40 хвилинах їзди від сестер, переїхав до них та їхньої матері. Близнючки розповіли, що всі троє сплять в одному ліжку.

Фото: YouTube

"У цих стосунках немає місця для ревнощів. "Якщо Бен цілує Анну, відразу після цього він поцілує і мене", – пояснила Люсі.

Нагадаємо, найстаріші близнюки в Великої Британії здивували глядачів шоу. Крім цього, ми опублікував знімки "найкрасивіших в світі" близнят.

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