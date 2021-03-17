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Росіянин прикріпив канат до сідниць і стрибнув з 27-метрової висоти (відео)

Сьогодні, 14:02

Дії екстремала координували чотири людини

Російський екстремал і любитель банджи-джампінгу Аїд Аїдов прикріпив канат до сідниць і стрибнув з 27-метрової висоти у Санкт-Петербурзі. Відповідне відео молодик опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Дії екстремала координували щонайменше чотири людини. На записі видно та чутно, як хлопець стрибає вниз і голосно кричить.

Аїд зазначає, що підвішуванням за шкіру він займається досить часто, а себе характеризує, як "відбитого на всю голову".

Відео: Сьогодні

До речі, банджи-джампінг – це екстремальний вид спорту, суть якого полягає у "канатних" стрибках з великої висоти. Канат та інші кріплення, які утримують стрибуна, можуть фіксуватися до різних частин тіла.

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Багато підписників не оцінило парадоксальний стрибок хлопця. Проте знайшлися й ті, хто таким вчинком захоплюється.

Нагадаємо, раніше українець зробив сальто на п'ять метрів між двома рухомими вантажівками. До того ж ми писали, що під Києвом підлітка-екстремала вдарило струмом.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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Джерело: Сьогодні
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