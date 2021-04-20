Розкішна яхта висотою з п'ятиповерховий будинок пропливла між двома селами (відео)

У Нідерландах між селами несподівано пропливла гігантська яхта. Корабель Віва везли до Північного моря вузькими каналами

94-метрова яхта "Віва" висотою з п'ятиповерховий будинок несподівано з'явилася у вузькому каналі між селами у Нідерландах. Як з'ясувалося, судно з трьома відкритими басейнами і просторими терасами везли на передпродажні випробування до Північного моря.

На кадрах, знятих дроном з висоти пташиного польоту, добре видно, що один необережний рух може привести до того, що яхта знесе пів вулиці! Щоб цього не сталося, "Віву" супроводжували два буксири, а її корпус у декількох місцях захистили тонкими дошками та тканиною, щоб не пошкодити під час маневрів.

Відео: Сьогодні

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Відео: Сьогодні

Колосальний корабель показав на знімках фотограф і відеооператор Том ван Оссанен. Для цього він використав комбінацію прийомів.

"Деякі зображення я зробив за допомогою дрона, також знімав з будівель, щоб показати яхту з різних боків", – розповідає фотограф.

Фото: Van Oossanen

За його словами, великі яхти на шляху до відкритого моря завжди вражають людей. Натовпи місцевих жителів зібрались, щоб подивитися на це.

Фото: Van Oossanen

До речі, транспортування пройшло успішно: "Віву" вивели у море за три дні.

Фото: Van Oossanen

Нагадаємо, колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор показав розкішну яхту, яку він зняв, аби максимально комфортно відчувати себе в Абу-Дабі. Крім цього, ми писали, як мільярдер на розкішній яхті поплив в океан, щоб врятуватися від COVID-19.

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