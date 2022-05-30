Новинка імпортозаміщення в РФ. Зустрічайте – "Росгруди"

Росіяни шукають різні варіанти, як замінити імпортні товари на вітчизняні. Розповідаємо про один такий дивний проєкт пластичного хірурга з РФ

Росгруди: росіянкам пропонують грудні імпланти з триколором і не тільки - як це / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки ви не встигли прийти до тями від нової назви мережі ресторанів у РФ "Роскотлета", які відкриються замість McDonald's, ми знайшли чергову дивну ініціативу росіян. Так, пластичний хірург Євген Добрєйкін у своєму Instagram-акаунті опублікував відео, де розповів про нові грудні імпланти "Росгрудь". Від звичайних та звичних нам вони відрізняються тим, що на них нанесені малюнки російського прапора чи камуфляж.

Грудні імпланти по-російськи

Реклама

Лікар стверджує, що ці імпланти розроблені для патріотично налаштованих росіянок.

У пості він написав:

Реклама

Є символи, які важливі для кожного росіянина, вони є нашим приводом для гордості. Ми розробили лінійку експериментальних імплантів для тих, хто хоче носити ці символи біля самого серця та пишатися своєю Батьківщиною.

Звісно, продукт ще на стадії розробки. Хірург сподівається, що збере достатню кількість пацієнток, які захочуть випробувати тестову технологію на собі та вставити подібні імпланти. Таким чином він намагається знайти варіанти та замінити необхідні матеріали, які раніше закуповувалися закордоном.

Грудні імпланти по-російськи

Жартами-жартами, але імпортозаміщення – незаперечний факт. Ми з нетерпінням чекаємо на тестові варіанти тампонів і туалетного паперу.

Реклама

Вам буде цікаво дізнатися, що росіянки рвуть журнали польського Vogue, присвячені Україні.