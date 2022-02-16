Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 #UAразом Рінат Ахметов у Маріуполі Рінат Ахметов у Маріуполі Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎤 Alina Pash відмовилася від Євробачення
Поиск на segodnya.ua

Ціна - космос!

Аферист із Tinder

Все про 8 Березня

- 10 кг: WOW дієта

Шок-відпочинок у Буковелі

Мотивація жити
СЬОГОДНІ Life Fun-статті

Rave Review випустили NFT-трусики заради боротьби з гендерною нерівністю. У чому ідея

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 лютого, 15:17
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Віртуальна колекція стокгольмського бренду спрямована на просування різноманітності у метавсесвіті
Фешн-бренд Rave Review випустив NFT-трусики, щоб збалансувати гендерну нерівність у криптосвіті
Фешн-бренд Rave Review випустив NFT-трусики, щоб збалансувати гендерну нерівність у криптосвіті / Фото: Rave Review

Нещодавно ми писали, як художник продав NFT-гіфку за 6, 9 млн грн, завантаживши картинку з інтернету та наклав на неї фільтри У сім'ї криптографічних токенів прибуде – Rave Review випустили NFT-трусики.

Шведський фешн-бренд Rave Review створили жінки, які стурбовані домінуванням чоловіків у криптомирі. Вони випустили "криптотрусики", за допомогою яких хочуть створити жіноче блокчейн-ком'юніті. Cryptopanties (криптотрусики) обрані недарма:

Реклама

Це несподіваний одяг. Дуже жіночна. Логічно було створити вироби для тих людей, яких ми сподіваємося бачити у метавсесвіті.

- кажуть креативні директори Жозефін Бергвіст і Лівія Шюк.

Реклама

Як і інші NFT-колекції, покупка "криптотрусиків" дозволяє приєднатися до ком'юніті насамперед жінкам, які не дуже цікавляться колекціонуванням віртуального мистецтва. Тому Rave Review сподіваються, що до них приєднуватиметься багато жінок, які бажають отримати знання про NFT.

Засновниці ком'юніті обіцяють проводити інтерактивні ігри. Rave Review кажуть, що вирішення простих завдань дозволить вивчити основи криптомиру:

Реклама

Протягом тижня ми публікуватимемо паролі в соціальних мережах. Вставлені на наш веб-сайт, вони розблокують ряд завдань та нададуть інструкції та FAQ для новачків.

Продаж NFT-трусиків починається у Міжнародний жіночий день, 8 березня, на сайті Cryptopanties.

Нагадаємо, що McDonald's відкриють ресторани у метавсесвіті. Покупці зможуть робити замовлення віртуально, і їжа з'явиться біля їхнього порога.

Також читайте, як у метавсесвіті Цукерберга сталося перше зґвалтування.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Що не можна робити у Стамбулі
Дізнатись!
Doodle Сьогодні
16 лютого. Френсіс Гальтон. Рівно 200 років тому цього дня народився англійський антрополог, психолог, соціолог, метеоролог, винахідник, який прославився новаторськими дослідженнями інтелекту…
Історія дня - за хвилину
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Дізнатись!
Ukrainian Fashion Week
25 років моди в Україні
Новий сезон
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Афіша
Концерти лютого
Відвідати
Chief and love
Цікаво побачити обличчя дівчини Ектора Хіменеса Браво?
Більше про Ектора
Здорово
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
14 — 20 лютого
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти