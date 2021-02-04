Страхітливо точне передбачення майбутнього знайдено у листі з минулого століття (фото)

У короткому посланні описано, як зміниться наш світ

67-річний драпірувальник Пітер Бекертон з британського міста Пітерборо знайшов у старому дивані лист 1969 року зі страхітливо точним передбаченням майбутнього. Автор цього твору – 11-річна дівчинка, ймовірно, вона написала текст як домашню роботу 23 лютого 1969 року.

За словами Пітера, дівчинка вирішила пофантазувати, як зміниться її життя і світ у майбутньому. Школярка написала, що через багато років у телефонах з'явиться екран і співрозмовника можна буде побачити. "Майже як у телевізорі", – зазначила вона.

Дружина Бекертона на ім'я Роза шукає автора листа

Фото: SWNS

До того ж вона припустила, що телевізори теж зміняться: вони перетворяться з невеликих коробок у великі екрани. "Перемикати канали можна буде не на панелі пристрою, а за допомогою кнопок у підлокітнику крісла", – цитує слова дитини таблоїд The Sun.

Британка передбачила, що будинки стануть розумними, а двері відкриватимуться дистанційно, за допомогою кнопок.

Цікаво, що у посланні є й нездійснені пророцтва: британка сподівалася, що у майбутньому не буде звичної їжі, а насититися можна буде за допомогою своєрідної жуйки, аби потім не мити брудний посуд.

Фото: SWNS

Дружина Бекертона на ім'я Роза вирішила опублікувати лист у Мережі в надії знайти авторку послання.

Нагадаємо, раніше пляшку з загадковим посланням з позаминулого століття знайшли в США.

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Крім цього, під час ремонту в старій церкві бельгійського міста Антверпен будівельники знайшли послання з минулого.

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