Психолог показала незвичайну оптичну ілюзію. Ви побачите кольори там, де їх немає

Під час перегляду спеціального чорно-білого відео люди помічають появу кольору, стверджує британська психологиня Джулі Сміт

Фото: Сьогодні, tiktok.com/@drjuliesmith

Британська психологиня Джулі Сміт показала глядачам у TikTok чорно-білу оптичну ілюзію. На початку ролика жінка заявила, що збирається обманом змусити мозок глядачів бачити кольори там, де їх насправді немає. І у неї це вийшло!

Джулі Сміт наклеїла собі на лоб білий хрест, а потім на монтажі зробила зображення контрастним. Психологиня попросила своїх підписників сконцентрувати увагу на хресті й дивитися на нього протягом усього ролика, поки запис автоматично не почнеться заново.

Під час повторного перегляду її чорно-білого відео люди мають помітити появу кольору.

"Наш мозок бачить інвертовані кольору при появі чорно-білого зображення через вплив певних кольорів на рецептори очей", – пояснила Сміт в кінці відео.

Глядачі дійсно помітили різницю між тим, як виглядає ролик під час першого і всіх наступних переглядів.

Крім цього, користувачі Reddit активно обговорюють загадковий знімок зникаючої дівчинки – і все ніяк не зрозуміють: це чергова оптична ілюзія чи хтось просто вчиться працювати у фотошопі?

Також ми писали про цікаву фотографії, на якій начебто зображений нічний пейзаж на березі моря, але насправді це оптична ілюзія.

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