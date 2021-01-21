На лижах під парашутом: як розважаються харків'яни-сноукайтери (відео)
Освоїти сноукайтинг може кожен, адже це не такий травмонебезпечний вид спорту
В Україні відступають морози і в Харкові в останній холодний день січня вийшли покататися сноукайтери. Це відчайдухи, які обожнюють ганяти на лижах під крилом-парашутом на засніжених полях й отримувати адреналін.
Для того, щоб по-справжньому насолодитися катанням — потрібно всього лише зловити попутний вітер і розігнатися до шаленої швидкості. І звичайно ж, навчитися керувати цією конструкцією.
Про те, чи складно підкорити повітряного змія і стати сноукайтером, розповіла журналістка Анна Боровко в новому випуску "Сьогодні".
Виявилося, що саме Харків вважається столицею українського сноукайтингу. Мороз в -15 градусів за Цельсієм зовсім не відлякав сноукайтерів, адже для них головне, щоб були сніг і вітер.
Харків'янин Дмитро вже десять років займається сноукайтингом і двічі ставав володарем Кубка Світу. Він радить новачкам – не крутити планки, як кермо в машині. За дві хвилини сноукайтинг, звичайно, не освоїти, але за півтори години навчання можна вже перейти до катання.
З плюсів – сноукайтинг не такий травмонебезпечний, як катання на сноуборді. Для того, щоб зрушити з місця, знадобиться мінімальний вітер, який потрібно зловити. А вартість задоволення – 900 грн за годину тренувань, базовий комплект обладнання – від 1000 євро.
Дізнайтеся більше про сноукайтинг в сюжеті:
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