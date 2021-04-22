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З молотка пішла каблучка з найбільшим діамантом в Австралії. Її продали за 1,25 млн доларів

Сьогодні, 15:11

Торги відбулися на аукціоні Леонарда Джоела. Початкова вартість лота становила 900 тисяч доларів

Анонімний чоловік придбав за 1,25 млн доларів найдорожчу каблучку з найбільшим квадратним діамантом (25,02 карата) в Австралії. Торги відбулися на аукціон Леонарда Джоела. Початкова вартість лота становила 900 тисяч доларів.

Про це повідомляє британський таблоїд Daily Mail.

Дорогоцінні метали та камені для каблучки добули на північно-західних територіях Канади. Загальна вага дрібних діамантів, які інкрустували у прикрасу, становить 3,25 карата.

фото: Daily Mail

До речі, у нас є ще одна цікава новина для вас: раніше "Сьогодні" підготували захоплюючий календар подарунків на квітень.

Покупець вироби побажав лишитися анонімним, а продавцем прикраси був австралійський емігрант, який купив її кілька місяців тому як інвестицію.

"Ця каблучка гіпнотизує, коли ви на неї дивитесь. Коли люди надягають її, вони не можуть її зняти. Вона, немов святий грааль", – розповідає глава австралійського Аукціону Леонарда Джоела Хеміш Шарма.

Раніше титул найдорожчої каблучки в Австралії належав каблучці з діамантом у 17 карат. Прикрасу було продано торік за 575 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше російський діамант "Дух троянди" продали за 29 мільйонів доларів. Крім цього, ми показували, як виглядає каблучка з найбільшою кількістю діамантів.

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