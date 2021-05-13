Жінка витратила 82 тисячі гривень на репетицію свого похорону. Довелося орендувати труну (фото)

За словами 59-річної домініканки Майри Алонзо, це була її заповітна мрія – відправити саму себе в останню путь

Фото: Dailymail / YouTube

59-річна мешканка Домініканської Республіки Майра Алонзо витратила близько 60 тисяч мексиканських песо (82 тис. грн) на організацію і проведення свого фальшивого похорону.

За словами жінки, це була її заповітна мрія – відправити саму себе в останню путь.

Про це пише британський таблоїд Daily Mail.

Майра Алонзо стверджує, що у такий незвичний спосіб хотіла порадіти життю, зважаючи на масові смерті через коронавірус.

Домініканка орендувала труну на один день і запросила на церемонію родичів та друзів. Вона одяглася у все біле, почепила на голову вінок з квітів, лягла у труну й закрила очі, прикинувшись мертвою.

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Фото: NEWSFLASH

Дивлячись на весь цей перформанс, родичі та друзі Алонзо посміхалися й знімали те, що відбувається, на телефони.

"Якщо завтра я помру, то не хочу, щоб хтось організовував мені похорон, бо я все вже зробила за життя", – заявила жінка.

Несправжній похорон Майра Алонзо організувала у рідному місті Сантьяго наприкінці квітня.

Нагадаємо, TikTok-блогерка Теа Лаврідж після народження дитини виявила, що коханий зраджував їй з подругою, поки вона була вагітною. Незабаром чоловік опинився у в'язниці. Користуючись цим, Лаврідж влаштувала своєму коханому фальшивий похорон, щоб обдурити його коханку.

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