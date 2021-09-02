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Меми із 3 вересня: старі та нові приколи про Шуфутинського і його календар

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
2 вересня, 23:05
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Чергова традиційна порція приколів та фоток із соцмереж, присвячених 3 вересня і Шуфутинському
Меми з 3 вересня 2021
Меми з 3 вересня 2021 / Фото: Колаж: Сьогодні

Ну скільки можна з року в рік одне і те ж, скажете ви. Переверніть вже цей календар! Але мережі наполегливо струшують старі і вибухають новими мемамі на тему 3 вересня Шуфутинського. А все завдяки хіту майже 30-річної давності.

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Ось і в 2021 році ми зібрали для вас найкращі меми про 3 вересня, прикольні картинки, фото і відео про популярну пісню у виконанні російського шансоньє Михайла Шуфутинського.

  • "Воно наближається"

Прикольні мемы с 3 вересня. Фото instagram.com/galinapadzheva
Прикольні мемы с 3 вересня. Фото instagram.com/galinapadzheva

  • "Коли настає 3 вересня, в світі сумує лише одна людина"

Михайло Шуфутинський 3 вересня меми. Фото instagram.com/ pod_rabotka_v_ulyanovske
Михайло Шуфутинський 3 вересня меми. Фото instagram.com/ pod_rabotka_v_ulyanovske

  • "Вже блИзько!"

3 вересня Шуфутинський. Фото facebook.com/DjFat MЫтьКа-Луна
3 вересня Шуфутинський. Фото facebook.com/DjFat MЫтьКа-Луна

  • "Вже скоро....))"
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Найкращі меми про 3 вересня. Фото instagram.com/batyrevanatasha57
Найкращі меми про 3 вересня. Фото instagram.com/batyrevanatasha57

  • "Завтра починається сьогодні"

3 вересня Михайло Шуфутинський найкращі меми. Фото instagram.com/galaxy_bar_msk
3 вересня Михайло Шуфутинський найкращі меми. Фото instagram.com/galaxy_bar_msk

  • "Я календар переверну..."

Приколи і картинки про 3 вересня. Фото instagram.com/natalivasileva75
Приколи і картинки про 3 вересня. Фото instagram.com/natalivasileva75

Приколи і картинки про 3 вересня. Фото instagram.com/hriyndel.1975
Приколи і картинки про 3 вересня. Фото instagram.com/hriyndel.1975

  • "Як, яааааак прибрати з голови Михайла Захаровича?"

3 вересня меми, приколи, картинки. Фото instagram.com/tezaura
3 вересня меми, приколи, картинки. Фото instagram.com/tezaura

  • "Шуфутинський йде до календаря"
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Прикольні меми с 3 вересня. Фото instagram.com/natalivasileva75
Прикольні меми с 3 вересня. Фото instagram.com/natalivasileva75

  • "У вас є календар? А якщо знайду?"

Михайло Шуфутинський 3 вересня меми. Фото instagram.com/natalivasileva75
Михайло Шуфутинський 3 вересня меми. Фото instagram.com/natalivasileva75

  • "3 вересня – це конкурент 2 лютого"

День Шуфутинського vs День бабака
День Шуфутинського vs День бабака / Фото: Колаж: Сьогодні

Найкращі меми про 3 вересня. Фото instagram.com/memwiki
Найкращі меми про 3 вересня. Фото instagram.com/memwiki

  • "Ти впускаєш людей у своє життя, а вони перевертають твої календарі!

3 вересня Михайло Шуфутинський найкращі меми. Фото instagram.com/lmb_lugansk
3 вересня Михайло Шуфутинський найкращі меми. Фото instagram.com/lmb_lugansk

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Дивіться концерт до 30-річчя незалежності України на телеканалі "Україна" за участю топових українських зірок:

Раніше ми розповідали, що Український телеканал анонсував концерт Шуфутинського 5 вересня, а фанати вимагають 3-го.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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