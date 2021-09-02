Меми із 3 вересня: старі та нові приколи про Шуфутинського і його календар

Чергова традиційна порція приколів та фоток із соцмереж, присвячених 3 вересня і Шуфутинському
Меми з 3 вересня 2021 / Фото: Колаж: Сьогодні
Ну скільки можна з року в рік одне і те ж, скажете ви. Переверніть вже цей календар! Але мережі наполегливо струшують старі і вибухають новими мемамі на тему 3 вересня Шуфутинського. А все завдяки хіту майже 30-річної давності.
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Ось і в 2021 році ми зібрали для вас найкращі меми про 3 вересня, прикольні картинки, фото і відео про популярну пісню у виконанні російського шансоньє Михайла Шуфутинського.
"Воно наближається"
Прикольні мемы с 3 вересня. Фото instagram.com/galinapadzheva
"Коли настає 3 вересня, в світі сумує лише одна людина"
Михайло Шуфутинський 3 вересня меми. Фото instagram.com/
pod_rabotka_v_ulyanovske
"Вже блИзько!"
3 вересня Шуфутинський. Фото facebook.com/DjFat MЫтьКа-Луна
"Вже скоро....))"
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Найкращі меми про 3 вересня. Фото instagram.com/batyrevanatasha57
"Завтра починається сьогодні"
3 вересня Михайло Шуфутинський найкращі меми. Фото instagram.com/galaxy_bar_msk
"Я календар переверну..."
Приколи і картинки про 3 вересня. Фото instagram.com/natalivasileva75
Приколи і картинки про 3 вересня. Фото instagram.com/hriyndel.1975
"Як, яааааак прибрати з голови Михайла Захаровича?"
3 вересня меми, приколи, картинки. Фото instagram.com/tezaura
"Шуфутинський йде до календаря"
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Прикольні меми с 3 вересня. Фото instagram.com/natalivasileva75
"У вас є календар? А якщо знайду?"
Михайло Шуфутинський 3 вересня меми. Фото instagram.com/natalivasileva75
"3 вересня – це конкурент 2 лютого"
День Шуфутинського vs День бабака / Фото: Колаж: Сьогодні
Найкращі меми про 3 вересня. Фото instagram.com/memwiki
"Ти впускаєш людей у своє життя, а вони перевертають твої календарі!
3 вересня Михайло Шуфутинський найкращі меми. Фото instagram.com/lmb_lugansk
Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.