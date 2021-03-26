"Перетворилася на Шрека": дівчина намазалась зіпсованим кремом і позеленіла (фото)

Шкіра блогерки поміняла колір і покрилася плямами

Популярна британська блогерка під ніком Саскія показала наслідки нанесення засобу для засмаги з уже вичерпаним терміном придатності. За словами дівчини, тепер вона схожа на головного персонажа мультсеріалу "Шрек".

На кадрах, опублікованих у соцмережі TikTok, чітко видно, що шкіра Саскії позеленіла та покрилася плямами.

Фото: TikTok | Saskiahehe

"Чому це відбувається зі мною? Я просто стала зеленою", – поскаржилася дівчина у ролику і порівняла себе з героєм мультфільму Шрек. Вона також повідомила, що автозасмагою потрібно було скористатися до січня 2020 року.

"Сміюся в голос", "Це дуже смішно", "Ти, швидше, Фіона, а не Шрек", "Ти схожа на відьму", "Твоя шкіра реально стала зеленою – справжній Шрек", – пишуть у коментарях користувачі Мережі.

Короткий ролик британки вже набрав більше 100 тисяч переглядів.

Нагадаємо, британська б'юті-блогерка Люсі Реглер показала своїм підписникам у Facebook моторошні наслідки використання автозасмаги: мус нерівномірно ліг на шкіру, а деякі ділянки залишилися білими.

Крім цього, ми писали, як прострочений крем перетворив красуню в мутанта.

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