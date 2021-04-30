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Привітання з прийдешніми травневими святами в прозі, картинки і листівки

Сьогодні, 20:05

Найкращі привітання з травневими святами, листівки, фото і картинки для рідних, друзів і колег

1 травня українці відзначають День праці. Радує, що травневі свята-2021, плавно перетікаючи в святкування Великодня, будуть довгими і триватимуть цілих чотири дні.

Life Сьогодні вітають вас з цим весняним святом і публікують яскраві листівки, милі картинки і красиві привітання з травневими святами в прозі, які ви можете адресувати своїм рідним, близьким, друзям і колегам.

Поздоровлення з травневими святами в прозі

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Вітаю з Днем праці та бажаю справлятися з будь-якими труднощами на шляху до успіху, працювати на благо суспільства і для особистої користі, ніколи не знати поразок і не допускати грубих помилок в діяльності, не припиняти будувати грандіозні плани і сумлінними стараннями реалізовувати їх.

Ефектні поздоровлення з 1 травня і листівки
Ефектні поздоровлення з 1 травня і листівки
Фото: bonnycards

Прикольні поздоровлення з травневими святами колегам

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У ясне й урочисте свято Дня праці вітаю всіх з Першотравнем! Бажаю чудово відпочити, розслабитися і набратися сил. Вдихнути весняну бадьорість і з лишком, підвищуючи працездатність, досягти надзвичайних результатів у праці!

Яскраві поздоровлення з 1 травня і картинки
Яскраві поздоровлення з 1 травня і картинки
Фото: bonnycards

Радісне привітання з Першотравнем своїми словами

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Вітаю з Першотравнем і від душі бажаю присвячувати своє життя улюбленій роботі, захоплюючим заняттям, дорогим серцю людям і діяльності в загальне благо. Бажаю, щоб успіх не змушував себе чекати, щоб ентузіазм був завжди з тобою, щоб працювалося весело і легко, щоб після трудових буднів чекали чудові і насичені дні відпочинку.

Привітання з 1 травня в прозі: картинки і листівки
Привітання з 1 травня в прозі: картинки і листівки
Фото: Pexels

Поздоровлення з травневими святами в прозі

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Кажуть, праця зробила з мавпи людину. Для дорослої людини потреба трудитися абсолютно природна, адже в роботі людина може реалізувати свій творчий хист, завоювати визнання. В День праці хочеться побажати всім трудящим, щоб дотримувалися і захищалися їх права, щоб росли зарплати, поліпшувалися умови роботи, щоб на робочому місці кожна людина відчувала себе комфортно.

Листівка і привітання з наступаючим 1 травня
Листівка і привітання з наступаючим 1 травня
Фото: bonnycards

Добрі привітання з травневими святами колегам

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Нехай всі, хто віддає час благу країни, ті, хто день у день працює в інколи складних умовах, радіють вихідним, яскравому травневому сонцю. Бажаю, щоб будь-яка праця приносила тільки радість і задоволення, щоб колеги були друзями, а атмосфера на роботі, як вдома.

Привітання з 1 травня: фото і побажання
Привітання з 1 травня: фото і побажання
Фото: Pexels

Щиросердні вітання з травневими святами в прозі

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У День всіх трудящих я бажаю тобі, щоб робота приносила не тільки гроші, але й задоволення, щоб колеги були не тільки відмінними спеціалістами, але й чудовими людьми, а начальник не тільки хвалив і поважав, але й завжди давав можливість творчо розвиватися.

Листівки та поздоровлення з 1 травня своїми словами
Листівки та поздоровлення з 1 травня своїми словами
Фото: bonnycards

Офіційні привітання з травневими святами

***

Шановні працівники! Всі, хто працює не покладаючи рук на благо свого колективу, суспільства, сім'ї, мають право святкувати черговий прекрасний Першотравень разом зі своїми близькими. Ви нагороджені заслуженим відпочинком, і нехай цей День праці стане ще одним щасливим пам'ятним днем у вашому житті. Спасибі вам за те, що ви не знаєте ліні і, пересилюючи втому, допомагаєте всім нам процвітати.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

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Джерело: Сьогодні
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