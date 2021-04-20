З'явився чудо-костюм для чоловіків, які розтовстіли на карантині (фото)

Тепер кожен може перетворитися в культуриста, не встаючи з дивана. Щоправда, доведеться ходити під товстим шаром резини

Китайський інтернет-магазин Taobao продає силіконові костюми для тіла Smitzen. Тепер кожен може перетворитися в культуриста, не встаючи з дивана. Щоправда, доведеться ходити під товстим шаром резини.

Комплектація костюмів різна: якщо ви хочете похвалитися рельєфним пресом, то зупиніться на накладці для верхньої частини тіла. Якщо плануєте носити шорти, то вибирайте тільки фейкові стегна, пише таблоїд Daily Mail.

Фото: Taobao | Smitzen

Залежно від розміру і конфігурації ціна варіюється від 3,4 до 17 тисяч гривень. Якщо порівняти ціни на абонемент в елітний фітнес-клуб, то купити такий костюм буде не тільки швидше, але і набагато дешевше.

Фото: Taobao | Smitzen

Нагадаємо, художники відкрили таємницю наймасштабнішого і найдорожчого костюма оригінального шоу "Маска". Крім цього, ми розповідали, що для костюма Пави у шоу "Маска" використовували кілька сотень дорогоцінних кристалів.

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