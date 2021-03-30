З'явилися перші гендерно рівні та етнічно різноманітні гральні карти (фото)

Тепер королем може бути і чоловік, і жінка

16-річна Мааян Сегал створила колоду гральних карт Queeng Playing Cards 2.0, у яких персонажі є представниками різних етнічних груп та статі. Це вже друга версія карт Сегал, попередня була тільки гендерно рівною. Про це повідомляє видання Card Player.

У Queeng Playing Cards 2.0 королем може бути і чоловік, і жінка. Карти герцогині або герцога замінили на карти дам, а принца або принцеси – на валетів. Також у колоді є жіноча версія Джокера.

Фото: Queeng

Після запуску першої версії Queeng було продано понад 50 тисяч екземплярів. Однак деякі користувачі помітили, що колода карт не була етнічно різноманітною, тому Сегал вирішила створити нову. Дівчина намалювала на картах персонажів, які мають різний відтінок шкіри, волосся та різні риси обличчя.

Фото: Queeng

Нагадаємо, раніше Управління з рекламних стандартів Великої Британії вирішило заборонити розповсюдження реклами комп'ютерів через порушення гендерної політики.

Крім цього, американська іграшкова компанія Mattel, яка виготовляє ляльки Барбі, запускає виробництво гендерно-нейтральних іграшок серії Creatable World.

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