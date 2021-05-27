Останній дзвоник-2021: привітання в прозі і віршах

Найкращі прощальні слова на останній дзвоник випускникам, вчителям, однокласникам

Привітання із закінченням школи Фото: Unsplash

Вибирайте найкрасивіші і добрі привітання на останній дзвоник-2021 та адресуйте їх випускникам, які цьогоріч закінчують школу.

А ще не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.

Останній дзвоник пролунає в більшості шкіл України наприкінці травня. Для когось цей дзвоник стане останнім, що пролунає у рідних шкільних стінах, а далі на них чекають обійми нового, дорослого і самостійного життя. Нехай ваші напутні прощальні слова на останній дзвоник підбадьорять випускників і піднімуть їм настрій.

Привітання на останній дзвоник від батьків

***

Такой волнительный и грустный день,

Так быстро наши дети повзрослели.

Недавно в первый класс вели детей,

Сегодня взрослой жизни дверь открыли!



Спасибо школе и учителям

За мудрую, тяжелую работу.

Привили вы добро ученикам

И не отбили к знаниям охоту!



Так пусть же счастье улыбнется всем:

И нам, и детям, и любимой школе.

Благословим сейчас наших детей

И выпустим в житейские просторы!

Останній дзвоник Фото: Depositphotos

Найкраще привітання на останній дзвоник вчителям

***

Куда бы нас не привела дорога,

И, как бы не петляли мы по ней,

Мы вспомним вас не раз, родных и строгих,

Учивших нас с душой учителей,



Не хватит слов, чтоб вам сказать спасибо,

Под грустный звон последнего звонка.

В пустынном классе замерла красиво,

Подняв указку в воздухе рука.



Вы в нас вложили все, чем вы богаты,

Вы дали нам и мудрость, и тепло,

И знайте, в нашей школе всем ребятам

С учителями очень повезло!

Побажання випускникам від класного керівника на останній дзвоник

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Сегодня вы — выпускники и это много объясняет:

Уж не стоять вам у доски, мелок от робости роняя.

Сидеть за партой, но не той, что с другом столько лет делили,

Шагать уже не той тропой, где каждый кустик изучили.



Немного грустно мне и вам, окончен курс любимой школы,

Но буду рада встрече с вами я и буду ждать вас снова, снова.

Пусть повезет вам всем во всем: в учебе, счастье, жизни личной

И пусть всегда у всех у вас все будет только на отлично!

Напутні слова на останній дзвоник випускникам

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Дорогі випускники! Сьогодні пролунає останній дзвоник. Але це дзвоник не кінця, а початку. Початку нового дорослого, відповідального життя. Ви вийдете за рідний і гостинний поріг вашої школи. Бажаємо вам успіху і удачі в дорослому житті. А найголовніше: вчіться без проблем приймати правильні рішення, твердо слідувати за своєю метою і завжди сміливо відповідати за свої вчинки. В добру путь!

Прикольні прощальні слова однокласникам на останній дзвоник

***

Все уже стоят на старте,

Чтоб скорей покинуть школу,

И забыть в большом азарте

Свои детские приколы

Про подножки и капризы,

Про незнание урока.

Полетели к новой жизни,

Будет пусть простой дорога!

Останній дзвоник Фото: Depositphotos

Добрі побажання на останній дзвоник своїми словами

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Дорогі випускники, і вже вчорашні школярі! Вітаю вас із найостаннішими Останнім шкільним дзвоником! Відтепер на зміну класам прийдуть аудиторії, уроки стануть парами, роз'яснення перейдуть в лекції, вашими щоденниками стануть заліковки, а ваші веселі шкільні роки змінять роки студентства. Бажаю вам усім, щоб ваша юність була наповнена красою, удачею, радістю, везінням і великими успіхами, щоб у ваших силах було змінити цей світ на краще і підкорити будь-яку вершину.

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