Останній дзвоник-2021: привітання в прозі і віршах
Найкращі прощальні слова на останній дзвоник випускникам, вчителям, однокласникам
Вибирайте найкрасивіші і добрі привітання на останній дзвоник-2021 та адресуйте їх випускникам, які цьогоріч закінчують школу.
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Останній дзвоник пролунає в більшості шкіл України наприкінці травня. Для когось цей дзвоник стане останнім, що пролунає у рідних шкільних стінах, а далі на них чекають обійми нового, дорослого і самостійного життя. Нехай ваші напутні прощальні слова на останній дзвоник підбадьорять випускників і піднімуть їм настрій.
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Привітання на останній дзвоник від батьків
***
Такой волнительный и грустный день,
Так быстро наши дети повзрослели.
Недавно в первый класс вели детей,
Сегодня взрослой жизни дверь открыли!
Спасибо школе и учителям
За мудрую, тяжелую работу.
Привили вы добро ученикам
И не отбили к знаниям охоту!
Так пусть же счастье улыбнется всем:
И нам, и детям, и любимой школе.
Благословим сейчас наших детей
И выпустим в житейские просторы!
Найкраще привітання на останній дзвоник вчителям
***
Куда бы нас не привела дорога,
И, как бы не петляли мы по ней,
Мы вспомним вас не раз, родных и строгих,
Учивших нас с душой учителей,
Не хватит слов, чтоб вам сказать спасибо,
Под грустный звон последнего звонка.
В пустынном классе замерла красиво,
Подняв указку в воздухе рука.
Вы в нас вложили все, чем вы богаты,
Вы дали нам и мудрость, и тепло,
И знайте, в нашей школе всем ребятам
С учителями очень повезло!
Побажання випускникам від класного керівника на останній дзвоник
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Сегодня вы — выпускники и это много объясняет:
Уж не стоять вам у доски, мелок от робости роняя.
Сидеть за партой, но не той, что с другом столько лет делили,
Шагать уже не той тропой, где каждый кустик изучили.
Немного грустно мне и вам, окончен курс любимой школы,
Но буду рада встрече с вами я и буду ждать вас снова, снова.
Пусть повезет вам всем во всем: в учебе, счастье, жизни личной
И пусть всегда у всех у вас все будет только на отлично!
Напутні слова на останній дзвоник випускникам
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Дорогі випускники! Сьогодні пролунає останній дзвоник. Але це дзвоник не кінця, а початку. Початку нового дорослого, відповідального життя. Ви вийдете за рідний і гостинний поріг вашої школи. Бажаємо вам успіху і удачі в дорослому житті. А найголовніше: вчіться без проблем приймати правильні рішення, твердо слідувати за своєю метою і завжди сміливо відповідати за свої вчинки. В добру путь!
Прикольні прощальні слова однокласникам на останній дзвоник
***
Все уже стоят на старте,
Чтоб скорей покинуть школу,
И забыть в большом азарте
Свои детские приколы
Про подножки и капризы,
Про незнание урока.
Полетели к новой жизни,
Будет пусть простой дорога!
Добрі побажання на останній дзвоник своїми словами
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Дорогі випускники, і вже вчорашні школярі! Вітаю вас із найостаннішими Останнім шкільним дзвоником! Відтепер на зміну класам прийдуть аудиторії, уроки стануть парами, роз'яснення перейдуть в лекції, вашими щоденниками стануть заліковки, а ваші веселі шкільні роки змінять роки студентства. Бажаю вам усім, щоб ваша юність була наповнена красою, удачею, радістю, везінням і великими успіхами, щоб у ваших силах було змінити цей світ на краще і підкорити будь-яку вершину.
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