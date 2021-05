Папуга переспівує легендарні хіти 80-х років. Він витягає ноти нічим не гірше за рок-зірок

За словами господаря птиці, талант до музики у жовтоголового амазона Тіто розкрився після початку карантину

Папуга Тіто виконує легендарні хіти Фото: Сьогодні

Житель США Френк Магіло і його жовтоголовий амазон Тіто обзавелися армією шанувальників. Річ у тім, що ця вельми незвичайна та шалено талановита парочка робить реально якісну музику! Здається, Чіку з бостонського зоопарку пора починати хвилюватися.

Ви тільки послухайте ось це:

Scorpions – Wind Of Change

AC / DC – Whole Lotta Rosie

The Beatles – Here Comes The Sun

Dire Straits – Money For Nothing

Foo Fighters – The Pretender

Як і у кожної групи, що поважає себе, у них є свій YouTube-канал – "Тіто і чоловік". Там регулярно з'являються їхні неповторні "кавери" на відомі пісні. Зараз на каналі близько ста тисяч підписників, але найпопулярніші ролики за кількістю переглядів наближаються до мільйона.

За словами Магіло, талант та любов свого вихованця до музики він виявив після початку карантину, коли від нудьги грав на гітарі поруч з Тіто, а той несподівано став підспівувати. Хоча папуга живе в родині вже 18 років, раніше ніхто не помічав, наскільки він обдарований.

Тіто надає перевагу року 70-80-х років: в його репертуарі є AC / DC, Pink Floyd, Metallica, Lynyrd Skynyrd та інші. Іноді трапляються і сучасні групи на кшталт Oasis і Modest Mouse.

Бонус!

