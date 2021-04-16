Поляки два дні сиділи з закритими вікнами через круасана, що застряг на дереві

Зоозахисникам зателефонувала жінка і попросила зняти з дерева біля багатоквартирного будинку якусь дивну істоту

Жителів польського Кракова пару днів поспіль тримав у страху звичайні круасан, що застряг на дереві. Люди прийняли його за якусь дивну істоту. Історію про це розповіло Краківське товариство захисту тварин на своїй сторінці у Facebook.

Зоозахисникам зателефонувала жінка і попросила зняти з дерева біля багатоквартирного будинку якусь дивну істоту.

"Прийдіть і заберіть її! Вона вже два дні сидить на дереві навпроти! Люди не відкривають вікна, бо бояться, що вона потрапить до них додому", – розповіла полячка.

Інспектор спробував з'ясувати, що це за створіння. Дама відповіла, що воно "коричневе і сидить на дереві".

У підсумку, обійшовши місцевість і уважно оглянувши дерева, інспектори помітили у гілках бузку коричневий круасан. Ймовірно, місцеві жителі викинули його з вікна, щоб погодувати птахів.

Фото: KTOZ Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

Однак у товаристві захисту тварин заявили, що жінка зробила все правильно.

"Завжди варто повідомляти, якщо вас щось турбує. Краще перевірити і розчаруватися, іноді (на жаль, дуже рідко) посміятися, ніж нічого не зробити", – зазначили експерти.

Нагадаємо, у Кривому Розі жінка купила круасан з мерзенним "сюрпризом".

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