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Подруги з 50-кілограмовою різницею у вазі носять однакове вбрання (відео)

Сьогодні, 09:43

Таким чином вони хочуть підтримати дівчат у тілі

Бодіпозитивна активістка і популярна блогерка з Португалії Руан Безерра разом зі своєю подругою, яка важить на 50 кілограмів менше, показала на відео примірку однакових вбрань та здивувала користувачів соцмереж.

Відповідний ролик з'явився на її сторінці у TikTok.

Дівчина вирішила зняти відео за участю стрункої подруги, аби довести, що одні й ті ж речі можуть добре сидіти на дівчатах різних розмірів.

"У моди немає розміру", – підписала Безерра публікацію. Дівчина зазначила, що таким чином хотіла підтримати повних дівчат й закликати їх любити себе такими, якими вони є.

@rauannybezerra

Moda não tem tamanho ## fyy ## fashion ## fashionnotsize

som original – Rauanny Bezerra

До речі, якщо у вас давно не було шопінгу – саме час потішити себе і своїх рідних подарунками. На цей випадок ми підготували спеціальний календар подарунків на квітень.

На опублікованих кадрах подруги показали три різних вбрання: вони позували у шовкових топах, джинсах моделі mom та босоніжках. Для ще одного образу дівчата вибрали чорні брюки і топи без рукавів того ж кольору. Наприкінці ролика блогерки знялися у кедах Vans, коротких джинсових шортах і сорочках.

"Я в шоці, ви обидві виглядаєте приголомшливо", "Ви обидві дуже гарні", "Фігура не має жодного значення", "Які гарні дівчата", – пишуть під відео захоплені підписники.

Раніше ми розповідали про 31-річну моделі Шейле Фонг з Флориди (США), яка прославилася у Мережі завдяки своїм пишним формам. Крім цього, модель витратила 37 мільйонів гривень, щоб бути схожою на Кім Кардаш'ян.

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відео наряд блогери
Джерела: Сьогодні , .tiktok.com/@rauannybezerra
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