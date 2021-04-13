Подруги з 50-кілограмовою різницею у вазі носять однакове вбрання (відео)

Таким чином вони хочуть підтримати дівчат у тілі

Бодіпозитивна активістка і популярна блогерка з Португалії Руан Безерра разом зі своєю подругою, яка важить на 50 кілограмів менше, показала на відео примірку однакових вбрань та здивувала користувачів соцмереж.

Відповідний ролик з'явився на її сторінці у TikTok.

Дівчина вирішила зняти відео за участю стрункої подруги, аби довести, що одні й ті ж речі можуть добре сидіти на дівчатах різних розмірів.

"У моди немає розміру", – підписала Безерра публікацію. Дівчина зазначила, що таким чином хотіла підтримати повних дівчат й закликати їх любити себе такими, якими вони є.

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На опублікованих кадрах подруги показали три різних вбрання: вони позували у шовкових топах, джинсах моделі mom та босоніжках. Для ще одного образу дівчата вибрали чорні брюки і топи без рукавів того ж кольору. Наприкінці ролика блогерки знялися у кедах Vans, коротких джинсових шортах і сорочках.

"Я в шоці, ви обидві виглядаєте приголомшливо", "Ви обидві дуже гарні", "Фігура не має жодного значення", "Які гарні дівчата", – пишуть під відео захоплені підписники.

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