Чому коти скидають речі на підлогу – курйозне дослідження

Щоб нарешті зрозуміти, що відбувається у тварин у голові, коли вони скидають вази з підвіконня, ми вирішили знайти наукові факти, що пояснюють їхню поведінку

Вчені дослідили поведінку котів та з'ясували, чому вони люблять скидати наші речі / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні

Вчені у всьому світі давно намагаються зрозуміти, чому коти поводяться саме так: псують меблі, не звертають на нас увагу, сплять у шафі або будять нас о 4 ранку.

Одною із найдивніших, але в той же час захоплюючих дій, які ми спостерігаємо у наших пухнастих друзів – скидання предметів зі столу чи підвіконня. Від найдрібніших до вазонів та картин. Розбираємось, чому коти так люблять перекидати предмети.

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Вчені визначили, що одна з причин пов'язана з котячими інстинктами Варто пам'ятати, що тварини насамперед мисливці. Тому ваш вихованець може думати, що предмет на столі – це миша. Інстинкт наказує їм зупинити свою здобич.

Коли кішка підштовхує лапою маленький нерухомий об'єкт, вона практикує поведінку. Інстинкти вашої кішки підказують їй, що прес-пап'є або дрібничка можуть виявитися мишею. Її лапа, що тикає, змушує її рухатись, даючи можливість пограти, – розповідає доктор Х. Еллен Уайтлі HowStuffWorks.

Коти також неймовірно розумні. Тому коли вони бачать, що перекидання речей викликає інтерес і привертає увагу їх власників, вони обов'язково повторюватимуть ці дії.

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Після того, як кішка дізнається, що, скинувши щось на підлогу, люди діють в два рази швидше, вона може робити це спеціально, щоб привернути вашу увагу, особливо якщо вона відчуває, що скоро час їжі, – пояснила доктор Х. Еллен Уайтлі.

Вчені відзначили, якщо ми все-таки хочемо навчити домашніх улюбленців не скидати речі, для цього потрібно розважати тварину протягом дня, оточити її різними іграшками, іноді навіть віддати для цього канцелярські предмети. Краще, звичайно, переставити тендітні та цінні речі у безпечні місця.

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