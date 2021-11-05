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Пес залишився без лапи після ДТП, навчився ходити на двох задніх і закохав у себе користувачів соцмереж (відео)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
5 листопада, 07:30
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Те, як шестирічний Декстер бігає на двох задніх лапах, вразило багатьох людей по всьому світу. Собачка стала популярною в соцмережах. Читайте про пухнастого героя у матеріалі
Шестирічний пес Декстер, який навчився ходити на задніх двох лапах
Шестирічний пес Декстер, який навчився ходити на задніх двох лапах / Фото: instagram.com/dexterdogouray/

У Мережі користувачі розповсюджують відео маленького пухнастого героя. У TikTok та Intagram набирають популярності акаунти собаки на прізвисько Декстер. Вся річ у тім, що пес із США навчився ходити на двох задніх лапах. Про це повідомляють журналісти Independent.

У 2016 році з Декстером трапилося лихо. Собачку збила вантажівка і він втратив одну лапу. Тоді тварині довелося пережити п'ять операцій, а в іншу лапу йому вставили штифти.

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Поки Декстер відновлювався після того, що сталося, пес поступово почав тримати баланс і навчився не тільки стояти чи ходити, а й навіть бігати на двох задніх лапах.

Хазяйка Декстера вирішила завести малюкові акаунти в соцмережах, щоб поділитися його історією. Зараз на профіль пса в TikTok підписано 644 тисячі користувачів, а в Instagram – 84 тисячі.

Загалом на TikTok Декстера лайкнули 19 мільйонів разів.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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