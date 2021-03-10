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Пілот, який пережив аварію вертольота, зняв усе на відео

Сьогодні, 05:55

На висоті 36 метрів у повітряного судна загорівся двигун

Професійний пілот Джоді Фаріг із Техасу (США) пережив падіння вертольота Robinson R44 і встиг зняти цей інцидент на відео. Нещасний випадок стався поблизу аеродрому міста Олбані.

Пілот, виконавши всі необхідні процедури, підняв машину в небо і рухався за маршрутом. Спочатку все йшло за планом: вертоліт виконував команди льотчика та набирав швидкість. Однак через хвилину після зльоту пролунав звуковий сигнал, й повітряне судно несподівано відхилилося ліворуч.

Фото: YouTube

Як з'ясувалося пізніше, на висоті 36 метрів у вертольота загорівся двигун. Під час екстреного зниження гвинти зачепили дерева – половина одного із них відірвалася.

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Джоді знімав усе на відео й до останнього не вимикав камери, тож ми можемо подивитися на цей короткий політ буквально його очима.

Відео: YouTube

Нагадаємо, в США лікар врятував донорське серце після аварії вертольота, але потім випадково впустив. Крім цього, ми розповідали, скільки коштує політати над Києвом.

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Джерело: Сьогодні
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