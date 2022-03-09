Патріотичні меми, які піднімуть вам настрій: курйозні картинки на злобу дня

Ділимося з вами новою добіркою смішних картинок з підписом, які заряджають посмішкою та настроєм у цей непростий час

Патріотичні меми на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Чотирнадцятий день вторгнення Росії. Ворог звірить у Київській області та Маріуполі, а наша віра в силу української армію зростає в геометричній прогресії, і ми знаємо, що перемога України – питання часу, і навіть не питання! Щоб зарядити і вас правильним настроєм, пропонуємо подивитись нашу підбірку мемов на злобу дня, повз які неможливо пройти без посмішки.

Telegram-канал валеріанка Арестовича створений кілька днів тому, але вже став популярним у Мережі завдяки своїм кумедним мемам, які посміхнуться навіть тим, хто перебуває в глибокій депресії. Українці, хоч би як важко нам зараз не було, пам'ятайте, все минає – пройде і це. Не можна здаватися і опускати руки, адже перемога всієї країни – це перемога кожного з нас над своїми страхами та сумнівами.

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Дивіться курйозні картинки, ділитеся ними з друзями, і нехай кожен із нас пам'ятає, заради чого ми сьогодні проживаємо цей біль та гіркоту. Тільки уявіть, який День перемоги у нас із Вами буде! І цей уже точно буде наш, поза всяким сумнівом.

Патріотичні меми на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патріотичні меми на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

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Патріотичні меми на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патріотичні меми на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патріотичні меми на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

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Патріотичні меми на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патріотичні меми на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патріотичні меми на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патріотичні меми на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патріотичні меми на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патріотичні меми на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патріотичні меми на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патріотичні меми на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патріотичні меми на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патріотичні меми на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патріотичні меми на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

Патріотичні меми на злобу дня / Фото: t.me/valeraarest

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