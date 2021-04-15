Що святити на Великдень: список дозволених продуктів

Дізнайтеся, що можна святити в церкві на Великдень, а що категорично не можна класти у великодній кошик

З наближенням світлого Христового Воскресіння багатьох віруючих цікавить питання, що належить святити на Великдень під час святкового богослужіння. Однак майте на увазі, що в зв'язку з поширенням коронавірусу на період великодніх урочистостей в Україні можуть ввести низку карантинних обмежень – зокрема, формат святкування онлайн, як це було минулого року. Тому, можливо, доведеться утриматися від візитів до церкви і залишитися вдома.

Ми вирішили більш детально розповісти, які продукти, напої або речі слід покласти у великодній кошик, а що не можна святити на Великдень в жодному разі.

Збираємо великодній кошик: що беруть святити на Великдень

Що краще святити на Пасху Фото: Pixabay

Великдень, або Світле Христове Воскресіння, вважається головною подією церковного календаря, найдавнішим і найважливішим християнським святом. Головне церковне свято Великдень у 2021 році відзначатиметься 2 травня.

Напередодні, у Велику суботу в церквах і храмах починаються богослужіння з нагоди свята. За традицією українці завжди ходили до церкви, щоб послухати службу і освятити пасхальний кошик. Однак збирати його потрібно правильно, і необхідно знати, що треба святити на Великдень, адже деякі продукти обов'язкові для освячення, а деякі брати не рекомендується.

Отже, що покласти в кошик і що брати святити на Великдень:

Найголовніше – паска, яка символізує тіло Христа і повноту життя. Паски можна пекти в Чистий четвер, Страсну п'ятницю, а також в суботу вранці.

Також обов'язковий елемент – фарбовані або розписані яйця. Вони – неодмінний атрибут Великодня. У церковній традиції крашанки означають Гроб Господній, в якому приховане вічне життя.

Крім цього, має бути присутнє щось молочне: сир, сметана або ж сирна паска.

Покладіть сіль – символ достатку і здоров'я.

Також візьміть хрін, який символізує силу духу.

З м'яса традиційно святять сало, буженину, ковбаси та копченості.

Єдиний алкоголь, який підходить для освячення, – вино Кагор.

Що не можна святити на Великдень

Не можна освячувати горілку, пиво або інший алкоголь, крім вищезгаданого Кагору. Не можна приносити до церкви кров'яну ковбасу. Також під заборону потрапляють гроші, ключі, прикраси та інші матеріальні цінності.

Дивіться відео, якою повинна бути великодня серветка:

Раніше ми розповідали, чому на Великдень кажуть Христос воскрес.

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