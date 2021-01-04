Хлопець робив селфі щодня упродовж 10 років: як сильно змінилася його зовнішність (фото)

На світлинах показано, як зі скромного хлопчика він перетворюється у красивого чоловіка

Британський радіоведучий Найл Грей щодня фотографував себе з 2011 року, коли йому було всього 14 років. На цих світлинах показано, як зі скромного хлопчика він перетворюється у миловидного підлітка, а потім стає красивим молодим чоловіком з модною зачіскою і яскравим вбранням.

Хлопець опублікував коротке відео, у якому показав селфі за всі ці роки. На фінальних кадрах Найл уже зовсім дорослий. Його погляд стає впевненішим, а також починають "вимальовуватися" красиві вилиці.

1. Так він виглядав у 14 років

Фото: Instagram | Niallgray

2. З роками хлопець стає впевненішим у собі

Фото: Instagram | Niallgray

3. Найл почав експериментувати із зачісками

Фото: Instagram | Niallgray

4. З'явилися вираженні вилиці

Фото: Instagram | Niallgray

5. Впевнений погляд, неголеність і класна зачіска

Фото: Instagram | Niallgray

Зараз Найлу 24 роки. Він – відомий радіоведучий і блоґер, працює діджеєм.

Отримавши шквал захоплених коментарів, хлопець пообіцяв продовжити експеримент. Через десять років він опублікує нове відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про чоловіка, який у 53 роки виглядає на 25.

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