Хлопець робив селфі щодня упродовж 10 років: як сильно змінилася його зовнішність (фото)
На світлинах показано, як зі скромного хлопчика він перетворюється у красивого чоловіка
Британський радіоведучий Найл Грей щодня фотографував себе з 2011 року, коли йому було всього 14 років. На цих світлинах показано, як зі скромного хлопчика він перетворюється у миловидного підлітка, а потім стає красивим молодим чоловіком з модною зачіскою і яскравим вбранням.
Хлопець опублікував коротке відео, у якому показав селфі за всі ці роки. На фінальних кадрах Найл уже зовсім дорослий. Його погляд стає впевненішим, а також починають "вимальовуватися" красиві вилиці.
Зараз Найлу 24 роки. Він – відомий радіоведучий і блоґер, працює діджеєм.
Отримавши шквал захоплених коментарів, хлопець пообіцяв продовжити експеримент. Через десять років він опублікує нове відео.
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