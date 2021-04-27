Відлюдник повернувся у суспільство після 32 років життя на безлюдному острові

Колись чоловік працював учителем фізкультури, але в кінці 1980-х вирішив покинути батьківщину і оселитися на безлюдному острові

Знаменитий відлюдник Мауро Моранді, який прожив 32 роки на острові Буделлі, вирішив переїхати. Тепер чоловік буде жити у маленькій квартирі на сусідньому острові Ла-Маддалена.

Про це повідомляє BBC News.

"Я їду, але сподіваюся, що у майбутньому острів Буделлі доглядатимуть так само добре, як це робив я останні 32 роки", – написав 81-річний Моранді на своїй сторінці у Facebook.

Колись чоловік працював учителем фізкультури, але в кінці 1980-х вирішив покинути батьківщину і оселитися на безлюдному острові.

"Мені набридла купа речей у нашому суспільстві: консюмеризм та політика Італії. Тоді я вирішив перебратися на безлюдний острів у Полінезії, щоб почати нове життя на лоні природи", – розповів Моранді.

Фото: MAURO MORANDI

Протягом 32 років він доглядав за островом, прибираючи сміття й роблячи зауваження деяким туристам.

Торік Мауро хотіли виселити. Президент Національного парку архіпелаг Ла-Маддалена Фабріціо Фанеза заявив, що Моранді незаконно перебудував хатину, яку використовували як радіостанцію в роки Другої світової війни. Будівлю вирішили знести і побудувати на її місці екологічну лабораторію.

У Мережі з'явилася петиція на захист Моранді. Вона встигла зібрати 70 тисяч підписів, проте відлюдник заявив, що все-таки залишає Буделлі.

Нагадаємо, на безлюдному ісландському острові Елліджей майже 100 років пустує "найсамотніший будинок в світі" . Крім цього, жінка знайшла острів у формі чоловічого статевого органу.

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