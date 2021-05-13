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Батько двох дітей набив два татуювання з пікантною помилкою і ледь не згорів від сорому (фото)

Сьогодні, 10:42

37-річний британець Джиммі Еймс не врахував, як правильно перекладається китайська фраза, і потрапив у незручне становище

Фото: Mirror

37-річний батько двох дітей Джиммі Еймс з Великої Британії під час відпочинку в Маямі у 2007 році набив на лівому передпліччі китайський ієрогліф. Татуювання символізувало рік його народження. За кілька років він додав ще один ієрогліф, що означає "любов". Однак британець не врахував, що разом ці символи перекладаються як "хтивий".

Про цю курйозну історію написав таблоїд Daily Mail.

"Спочатку це змушувало мене червоніти від сорому, адже на тілі моєї дружини Мікаели – милі тату з іменами наших дітей. Потім мені стало дуже смішно: оскільки це вже сталося, навіщо панікувати? Краще я сприйму це з гумором", – прокоментував британець.

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Спочатку дружина Джиммі була засмучена через помилку свого чоловіка, проте незабаром теж почала жартувати над китайською фразою.

"Тепер у нас немає жодних проблем. Мікаела знає, що я ніколи не буду її зраджувати, що б там не було написано на моїй руці", – сміється він.

Фото: Kennedy News and Media

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 35-річного Сільвена Хелені, якого через татуювання та пірсинг звільнили з дитячого садочка. На чоловіка з незвичайною зовнішністю поскаржилися батьки трирічної дитини.

До того ж 20-річна британка Ненсі Андерсон після відвідування тату-салону заразилася небезпечною інфекцією.

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