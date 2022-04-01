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Від долі не втечеш! 7 мемів про окупантів, які втекли від опромінення з Чорнобиля

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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1 квітня, 11:50
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Перебуваючи в Рудому лісі, вони не здогадувалися, що це перший крок назустріч смерті
Смішні меми про окупантів
Смішні меми про окупантів / Фото: Facebook

Пам’ятаєте ТОП-тему про Чорнобаївку, яка була натхненням для мемів та жартів? Сьогодні в Мережі новий інфопривід – опромінені росіяни в зоні ЧАЕС, які покинули територію через перші ознаки хвороб. Ми покажемо 7 курйозних мемів про випадок. Цікаво, хтось їм скаже, що ЧАЕС вони покинули, а вона їх – ні, бо росіяни перебували в Рудому лісі (найзабрудненішому в усій Зоні відчуження).

Смішні меми про окупантів
Смішні меми про окупантів / Фото: Инстаграм

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Смішні меми про окупантів
Смішні меми про окупантів / Фото: Инстаграм

Смішні меми про окупантів
Смішні меми про окупантів / Фото: Инстаграм

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Смішні меми про окупантів
Смішні меми про окупантів / Фото: Инстаграм

Смішні меми про окупантів
Смішні меми про окупантів / Фото: Инстаграм

Смішні меми про окупантів
Смішні меми про окупантів / Фото: Инстаграм

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Якщо набридло боятися та потрібно терміново підняти настрій (а не тиск), рекомендуємо Telegram-канал Валерьянка АРЕСТОВИЧА.

Дивіться також меми про Віталія Кіма – краша України, які зарядять позитивом на весь день.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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