Від долі не втечеш! 7 мемів про окупантів, які втекли від опромінення з Чорнобиля

Перебуваючи в Рудому лісі, вони не здогадувалися, що це перший крок назустріч смерті

Смішні меми про окупантів / Фото: Facebook

Пам’ятаєте ТОП-тему про Чорнобаївку, яка була натхненням для мемів та жартів? Сьогодні в Мережі новий інфопривід – опромінені росіяни в зоні ЧАЕС, які покинули територію через перші ознаки хвороб. Ми покажемо 7 курйозних мемів про випадок. Цікаво, хтось їм скаже, що ЧАЕС вони покинули, а вона їх – ні, бо росіяни перебували в Рудому лісі (найзабрудненішому в усій Зоні відчуження).

Смішні меми про окупантів / Фото: Инстаграм

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Смішні меми про окупантів / Фото: Инстаграм

Смішні меми про окупантів / Фото: Инстаграм

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Смішні меми про окупантів / Фото: Инстаграм

Смішні меми про окупантів / Фото: Инстаграм

Смішні меми про окупантів / Фото: Инстаграм

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