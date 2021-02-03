"Від нас не втечеш": глядачам заблокованих каналів пообіцяли 5 років ЛГБТ на екранах
KyivPride потролив пропагандистів
Київська ЛГБТ-спільнота KyivPride забавно потролила проросійських пропагандистів у зв'язку з рішенням РНБО про блокування телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK, що належать нардепу Тарасу Козаку, зазначивши, що тепер на їхніх екранах буде постійна "ЛГБТ + пропаганда".
Про це йдеться в повідомленні спільноти в Twitter.
Судячи з усього, KyivPride натякає на схожість кольорових смуг настроювальної таблиці за відсутності сигналу і прапора ЛГБТ.
"Тепер замість трьох проросійських каналів на ваших блакитних екранах транслюватиметься цілодобова ЛГБТ + пропаганда терміном на 5 років. Від нас не втечеш", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, рішення РНБО про санкції проти нардепа Тараса Козака, якому належить медіахолдинг "Новости" ("112", ZІK і NewsOne), підтримав президент Володимир Зеленський.
Слід зазначити, що в США і Євросоюзі позитивно сприйняли рішення української владизапровадити санкції проти нардепа Тараса Козака і заблокувати мовлення телеканалів "112", NewsOne і ZIK.
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