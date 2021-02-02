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Залишив дружину, дітей, квартиру: українець пішов з сім'ї і живе в лісі під Львовом (відео)

Сьогодні, 08:35

"Сьогодні" навідалися до чоловіка і з'ясували, чому він відмовився від благ цивілізації

62-річний бездомний і взимку, і влітку живе у лісі під Львовом. "Сьогодні" навідалися до чоловіка і з'ясували, чому він відмовився від благ цивілізації й залишив сім'ю та квартиру в місті.

Як вдалося з'ясувати, цього чоловіка звуть Роман. Він не може говорити, тому на всі питання відповідає письмово. Стверджує, що живе у лісі з липня, а взагалі на вулиці – 17 років. Не п'є і не курить. Дружина померла, є два дорослих сина. З дому пішов нібито після того, як їхній будинок пограбували.

Роман живе на вулиці вже 17 років
Фото: телеканал "Україна 24"

На питання, чому вибрав такий спосіб життя, відповідає: "щоб підготувати людей до другого пришестя Христа".

Поки ми спілкувалися, до Романа прийшли гості – Михайло Кінаш з Брюховичів. Він побачив безпритульного у лісі тиждень тому і приніс йому трохи продуктів.

Роман показує "Сьогодні" своє житло. У казанку – узвар з яблуками, в наметі – матраци, спальник, теплий одяг і сумки з їжею.

Відео: Сьогодні

Ми вирішили розшукати родичів і людей, які раніше знали Романа. Поїхали за адресою, який він нам дав. Сусіди розповідають, що у квартирі, де він жив, зараз живуть його сини. Дружина чоловіка померла п'ять років тому. Він покинув сім'ю задовго до цього.

"Ніхто його звідси не виганяв. Він пішов у паломники ще років 20 назад", – згадує сусідка.

Колишня сусідка Романа
Фото: телеканал "Україна 24"

У міському соціальному центрі про Романа дізналися місяць тому. Запропонували йому п'ять варіантів житла: у Львові, області та при монастирях.

"Він відмовився з релігійних переконань і попросив просто допомогти йому з їжею та одягом, – розповідає Алла Горбач, директорка Львівського центру соціальних служб "Між нами". – Ми залишили гроші, дали одяг, палатку, спальний мішок, теплу основу, для того, щоб та палатка не була на землі – привезли і встановили".

Алла Горбач, директор Львівського центру соціальних служб "Між нами"
Фото: телеканал "Україна 24"

Соцпрацівники залишили Роману адреси і контакти центрів допомоги на випадок, якщо він передумає.

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Джерело: Сьогодні
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