Омолоджуємо своє обличчя на 30 років: в соцмережах з'явився новий флешмоб
У соціальній мережі TikTok з'явилася прикольна фішка, яка допоможе зробити вас молодшим на 30 років і повернути у лихі 1990-ті
TikTok постійно пропонує користувачам різні способи зробити контент цікавішим та заробляти на цьому: від ефектів зеленого екрану до фільтрів, які кумедно спотворюють обличчя, роблять людину невидимою або перетворюють її у принца або принцесу Діснея.
Остання найпопулярніша фішка, що підірвала TikTok, це фільтр, котрий може зробити вас на 30 років молодшим й повернути у лихі 1990-ті.
Life Сьогодні перевірили, як це працює, і зібрали найприкольніші ролики, що з'явилася у рамках нового курйозного флешмобу.
1. Неймовірне перевтілення
@bertualonso
## family ## love ## fyp ## mum ## foryou ## viral ## retro ## vintageMarlboro Nights – Lonely God
2. Батьки стали підлітками
@ paulootavio000 Marlboro Nights – Lonely God
3. Татку, це ти?
@pashayulya
90Marlboro Nights – Lonely God
4. Натиснула кнопочку – і другого підборіддя немає
@elennruizz
Dios ... // ## powerAwesome ## fyp ## parati ## viral ## trend ## vhsMarlboro Nights – Lonely God
5. Ось це трансформація
@alba_bermudeez
adoro demasiadoMarlboro Nights – Lonely God
6. Складно впізнати
@ ikeeer.27
en persona nos parecemos mucho más JAJAJA ## fyp ## parati ## retroMarlboro Nights – Lonely God
7. Просто чудеса!
@alina.smb
!! ##Marlboro Nights – Lonely God
8. Ну тут, по-моєму, фільтр промахнувся
@just_danieel
??Marlboro Nights – Lonely God
9. Треба ж таке...
@celepamio
no nos sabíamos la letra que tan parecidas somosMarlboro Nights – Lonely God
10. Тепер можна зробити собі купу класних дитячих фоток
@vnprattes
carambolasMarlboro Nights – Lonely God
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