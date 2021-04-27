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Омолоджуємо своє обличчя на 30 років: в соцмережах з'явився новий флешмоб

Сьогодні, 11:55

У соціальній мережі TikTok з'явилася прикольна фішка, яка допоможе зробити вас молодшим на 30 років і повернути у лихі 1990-ті

TikTok постійно пропонує користувачам різні способи зробити контент цікавішим та заробляти на цьому: від ефектів зеленого екрану до фільтрів, які кумедно спотворюють обличчя, роблять людину невидимою або перетворюють її у принца або принцесу Діснея.

Остання найпопулярніша фішка, що підірвала TikTok, це фільтр, котрий може зробити вас на 30 років молодшим й повернути у лихі 1990-ті.

Life Сьогодні перевірили, як це працює, і зібрали найприкольніші ролики, що з'явилася у рамках нового курйозного флешмобу.

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1. Неймовірне перевтілення

@bertualonso

## family ## love ## fyp ## mum ## foryou ## viral ## retro ## vintage

Marlboro Nights – Lonely God

2. Батьки стали підлітками

@ paulootavio000

Marlboro Nights – Lonely God

3. Татку, це ти?

@pashayulya

90

Marlboro Nights – Lonely God

4. Натиснула кнопочку – і другого підборіддя немає

@elennruizz

Dios ... // ## powerAwesome ## fyp ## parati ## viral ## trend ## vhs

Marlboro Nights – Lonely God

5. Ось це трансформація

@alba_bermudeez

adoro demasiado

Marlboro Nights – Lonely God

6. Складно впізнати

@ ikeeer.27

en persona nos parecemos mucho más JAJAJA ## fyp ## parati ## retro

Marlboro Nights – Lonely God

7. Просто чудеса!

@alina.smb

!! ##

Marlboro Nights – Lonely God

8. Ну тут, по-моєму, фільтр промахнувся

@just_danieel

??

Marlboro Nights – Lonely God

9. Треба ж таке...

@celepamio

no nos sabíamos la letra que tan parecidas somos

Marlboro Nights – Lonely God

10. Тепер можна зробити собі купу класних дитячих фоток

@vnprattes

carambolas

Marlboro Nights – Lonely God

Нагадаємо, чому Дональд Трамп так стурбований сервісом для абсурдних відео.

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відео флешмоб TikTok
Джерело: Сьогодні
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