Омолоджуємо своє обличчя на 30 років: в соцмережах з'явився новий флешмоб

У соціальній мережі TikTok з'явилася прикольна фішка, яка допоможе зробити вас молодшим на 30 років і повернути у лихі 1990-ті

TikTok постійно пропонує користувачам різні способи зробити контент цікавішим та заробляти на цьому: від ефектів зеленого екрану до фільтрів, які кумедно спотворюють обличчя, роблять людину невидимою або перетворюють її у принца або принцесу Діснея.

Остання найпопулярніша фішка, що підірвала TikTok, це фільтр, котрий може зробити вас на 30 років молодшим й повернути у лихі 1990-ті.

Life Сьогодні перевірили, як це працює, і зібрали найприкольніші ролики, що з'явилася у рамках нового курйозного флешмобу.

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1. Неймовірне перевтілення

2. Батьки стали підлітками

3. Татку, це ти?

4. Натиснула кнопочку – і другого підборіддя немає

5. Ось це трансформація

6. Складно впізнати

7. Просто чудеса!

8. Ну тут, по-моєму, фільтр промахнувся

9. Треба ж таке...

@celepamio no nos sabíamos la letra que tan parecidas somos Marlboro Nights – Lonely God

10. Тепер можна зробити собі купу класних дитячих фоток

Нагадаємо, чому Дональд Трамп так стурбований сервісом для абсурдних відео.

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