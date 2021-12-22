Old Spice випустили дезодорант із запахом "трупа кікімори" та ще кілька несподіваних варіантів

Спільна колаборація з Netflix

Old Spice разом із платформою Netflix випустив серію дезодорантів / Фото: пресслужба

Old Spice спільно зі стрімінговою платформою Netflix випустили колекцію дезодорантів, присвячену другому сезону серіалу "Відьмак".

Все б нічого, але маркетологи знайшли геніальний прийом, як привернути увагу споживача до продукту. У серію увійшли шість дезодорантів під інтригуючими та жахливими назвами. Серед них можна зустріти: "Пахва Єнніфера", "Запах несподіванки", "Вода з бадді Геральта", "Труп кікімори", "Обробка м'яса Блавікєном" та "Плотва".

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Також Old Spice випустили відео, зняте у стилі "Відьмака". Головні герої реклами розповідають про проблеми неприємного запаху і знаходять пророцтво, у якому сказано, що за 700 років з'явиться дезодорант Old Spice.

Як насправді пахнуть дезодоранти у компаніях не уточнюють, але до кожного продукту є опис у вигляді вірша.

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Дезодорант Old Spice / Фото: пресслужба

Швидше за все, на прилавках магазинів ці дезодоранти ми не побачимо. Але їх тільки можна виграти у конкурсі компаній. Все, що потрібно – це пройти невеликий тест та залишити контактні дані.

Дезодоранты Old Spice / Фото: пресслужба Дезодоранты Old Spice / Фото: пресслужба Дезодоранты Old Spice / Фото: пресслужба Дезодоранты Old Spice / Фото: пресслужба Дезодоранты Old Spice / Фото: пресслужба Дезодоранты Old Spice / Фото: пресслужба 1 /6

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Нагадаємо, другий сезон серіалу "Відьмак" вийшов на Netflix 17 грудня.

Раніше ми розповідали, що Netflix показав нових персонажів другого сезону "Відьмака" (відео)