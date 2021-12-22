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Old Spice випустили дезодорант із запахом "трупа кікімори" та ще кілька несподіваних варіантів

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
22 грудня, 12:06
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Спільна колаборація з Netflix
Old Spice разом із платформою Netflix випустив серію дезодорантів
Old Spice разом із платформою Netflix випустив серію дезодорантів / Фото: пресслужба

Old Spice спільно зі стрімінговою платформою Netflix випустили колекцію дезодорантів, присвячену другому сезону серіалу "Відьмак".

Все б нічого, але маркетологи знайшли геніальний прийом, як привернути увагу споживача до продукту. У серію увійшли шість дезодорантів під інтригуючими та жахливими назвами. Серед них можна зустріти: "Пахва Єнніфера", "Запах несподіванки", "Вода з бадді Геральта", "Труп кікімори", "Обробка м'яса Блавікєном" та "Плотва".

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Також Old Spice випустили відео, зняте у стилі "Відьмака". Головні герої реклами розповідають про проблеми неприємного запаху і знаходять пророцтво, у якому сказано, що за 700 років з'явиться дезодорант Old Spice.

Як насправді пахнуть дезодоранти у компаніях не уточнюють, але до кожного продукту є опис у вигляді вірша.

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Дезодорант Old Spice
Дезодорант Old Spice / Фото: пресслужба

Швидше за все, на прилавках магазинів ці дезодоранти ми не побачимо. Але їх тільки можна виграти у конкурсі компаній. Все, що потрібно – це пройти невеликий тест та залишити контактні дані.

Дезодоранты Old Spice | Фото: пресслужба
Дезодоранты Old Spice / Фото: пресслужба
Дезодоранты Old Spice | Фото: пресслужба
Дезодоранты Old Spice / Фото: пресслужба
Дезодоранты Old Spice | Фото: пресслужба
Дезодоранты Old Spice / Фото: пресслужба
Дезодоранты Old Spice | Фото: пресслужба
Дезодоранты Old Spice / Фото: пресслужба
Дезодоранты Old Spice | Фото: пресслужба
Дезодоранты Old Spice / Фото: пресслужба
Дезодоранты Old Spice | Фото: пресслужба
Дезодоранты Old Spice / Фото: пресслужба
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Нагадаємо, другий сезон серіалу "Відьмак" вийшов на Netflix 17 грудня.

Раніше ми розповідали, що Netflix показав нових персонажів другого сезону "Відьмака" (відео)

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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