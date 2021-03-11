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Величезний екран впав на телеведучого у прямому ефірі: з'явилося відео

Сьогодні, 15:32

На каналі довелося оголошувати перерву на рекламу

На колумбійського телеведучого Карлоса Ордуса під час прямого ефіру впав гігантський екран. Інцидент стався в студії спортивного телеканалу ESPN.

На опублікованому ролику видно, як конструкція падає на журналіста, який сидить спиною до неї. Через це Ордус вдарився об стіл і впав. Через кілька секунд ведучі оголосили перерву на рекламу.

Повідомляється, що в результаті нещасного випадку ніхто серйозно не постраждав. Щоб заспокоїти схвильованих телеглядачів, Карлос навіть записав коротке відео і написав у соцмережах про своє самопочуття.

"Тим, хто написав мені після вчорашньої події, я маю сказати, що зі мною все гаразд, слава Богу. Медичне обстеження виключило серйозні проблеми зі здоров'ям. У мене тільки синяк та забій носа (без перелому). Дякую", – заявив журналіст.

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Нагадаємо, телеведучий не зміг втриматися на ногах і впав в ефірі.

До того ж, ми писали, як британський мандрівник, письменник і ведущий популярної програми "Вижити за будь-яку ціну" Беар Гріллс випадково осоромився під час прямої трансляції в Instagram. Журналіст знімав на відео свій стрибок у воду і з'явився на ролику практично голим.

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Джерела: Сьогодні , twitter.com/LeonardoG1984
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