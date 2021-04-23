Збіднілий граф розпродав мотлох з горища і знову став багатим

Алістер Сазерленд продав на аукціоні 416 лотів, серед яких були сімейні реліквії, старовинні книги, срібний посуд та інші речі

Граф Алістер Сазерленд, спадкоємець давнього шотландського роду, за заповітом матері позбувся всіх грошей. Однак аристократ знайшов спосіб, як вийти з важкого матеріального становища: він влаштував розпродаж мотлоху і несподівано знову розбагатів.

Всього з молотка пішло 416 лотів, серед яких були сімейні реліквії, старовинні книги, срібний посуд та інші речі, які десятиліттями припадали пилом на горищі, пише таблоїд Daily Mail.

Незважаючи на скромні очікування, майже всі предмети були продані дорожче, аніж передбачалося. За пару крем'яних пістолетів XVIII століття замість очікуваних 10 тисяч фунтів стерлінгів граф Сазерленд виручив 44 тисячі, а корона едвардіанської епохи була продана за 11 тисяч фунтів, хоча максимально оцінювалася у 1,5 тисячі фунтів.

У результаті замість очікуваних 400 тисяч фунтів стерлінгів Сазерленд виручив понад 732 тисяч (28,5 млн грн).

До слова, графиня Елізабет Сазерленд померла у грудні 2019 року. За три дні до смерті вона склала заповіт, згідно з яким Сазерленд успадкував тільки фамільний замок із прилеглими землями, а гроші дісталися його брату-близнюку Мартіну і сестрі, леді Анабель Баінтон.

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