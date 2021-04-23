Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Збіднілий граф розпродав мотлох з горища і знову став багатим

Сьогодні, 13:33

Алістер Сазерленд продав на аукціоні 416 лотів, серед яких були сімейні реліквії, старовинні книги, срібний посуд та інші речі

Граф Алістер Сазерленд, спадкоємець давнього шотландського роду, за заповітом матері позбувся всіх грошей. Однак аристократ знайшов спосіб, як вийти з важкого матеріального становища: він влаштував розпродаж мотлоху і несподівано знову розбагатів.

Всього з молотка пішло 416 лотів, серед яких були сімейні реліквії, старовинні книги, срібний посуд та інші речі, які десятиліттями припадали пилом на горищі, пише таблоїд Daily Mail.

фото: Daily Mail

Незважаючи на скромні очікування, майже всі предмети були продані дорожче, аніж передбачалося. За пару крем'яних пістолетів XVIII століття замість очікуваних 10 тисяч фунтів стерлінгів граф Сазерленд виручив 44 тисячі, а корона едвардіанської епохи була продана за 11 тисяч фунтів, хоча максимально оцінювалася у 1,5 тисячі фунтів.

фото: Daily Mail

У результаті замість очікуваних 400 тисяч фунтів стерлінгів Сазерленд виручив понад 732 тисяч (28,5 млн грн).

До слова, графиня Елізабет Сазерленд померла у грудні 2019 року. За три дні до смерті вона склала заповіт, згідно з яким Сазерленд успадкував тільки фамільний замок із прилеглими землями, а гроші дісталися його брату-близнюку Мартіну і сестрі, леді Анабель Баінтон.

Нагадаємо, раніше ми писали, що можна купити на блошиних ринках: 20 дуже цікавих речей. Крім цього, Life Сьогодні розповідали, що можна купити на розпродажу за 100 доларів.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
З молотка пішла каблучка з найбільшим діамантом в Австралії. Її продали за 1,25 млн доларів Львів перший в Україні продав сміття: за скільки віддали (фото, відео) ТОП-10 марок авто, проданих на електронних торгах 2020 року
фото граф аукціони
Реклама

Новини партнерів

Удивил поклонников: что произошло с лицом Тарзана
Удивил поклонников: что произошло с лицом Тарзана
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Видео. Анастасия Покрещук сделала липосакцию в Стамбуле
Видео. Анастасия Покрещук сделала липосакцию в Стамбуле
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото

Популярні статті

Сьогодні, 10:51Смачно

Великдень-2021: як пофарбувати яйця буряком

Вчора, 15:04Смачно

Ідея для пікніка: як приготувати картоплю з салом на мангалі

Вчора, 14:14Зірково

Наталія Сумська не спілкується з рідною сестрою: Все життя Олі ми бачимо в Facebook

Вчора, 11:15Зірково

Український кліпмейкер назвав відомих геїв у шоу-бізнесі

Вчора, 10:09Зірково

Наталії Сумській – 65: п'ять яскравих фото з архіву актриси

Вчора, 05:35Психо

Гороскоп на сьогодні 22 квітня для всіх знаків зодіаку: Леви, отримаєте звання супермена!

21 квітняСмачно

Фарбуємо перепелині яйця на Великдень – інструкція до застосування

21 квітняЗірково

День народження Єлизавети II: що ми знаємо про британську королеву

21 квітняЗірково

Сусіди Пугачової поскаржилися на зірку: Постаріла, голосу немає, та й дороги роздовбали нам

21 квітняЗірково

Дантес показав Дорофєєву без макіяжу: З днем народження, стара!

21 квітняEvents

Коли буде Вербна неділя в 2021 році: дата і цікаві традиції свята

21 квітняЗірково

У Мережі розкритикували несподівану зміну іміджу Сєдокової: Раніше було краще

21 квітняСмачно

Як спекти паску в мультиварці: 3 рецепти великодньої випічки

21 квітняМодно

Єлизавета II – іменинниця: як змінювався стиль королеви за роки її правління

21 квітняЗірково

10 цитат королеви Єлизавети II до її 95-річчя

20 квітняСмачно

Як приготувати глазур для паски: 5 трендових рецептів

Новини партнерів

Весенние деликатесы. Три рецепта из молодой зелени
Весенние деликатесы. Три рецепта из молодой зелени
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Тодоренко показала новую прическу и ответила по поводу развода
Тодоренко показала новую прическу и ответила по поводу развода
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
Шесть самых сексуальных мужчин по знаку зодиака
Шесть самых сексуальных мужчин по знаку зодиака
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
7 самых трендовых принтов весны 2021
7 самых трендовых принтов весны 2021

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти