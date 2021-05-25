Вага – 82 кілограми: рибалка зловив морського окуня гігантських розмірів (фото)

Чоловік роздав м'ясо риби сусідам і друзям, які живуть неподалік. Однак перед цим офіційно зафіксував великий улов

Фото: danviet.vn

Житель Нової Зеландії Аарон Стенден виловив гігантського морського окуня у затоці Хікс. Чоловікові знадобилося близько 30 хвилин, щоб побороти свою здобич і затягнути її у човен. Вага риби – 82,2 кілограма.

Про це повідомляє видання Dan Viet.

Це найбільший окунь, якого вдавалося зловити Стендену, і третій за розмірами представник свого виду, виловлений у затоці Хікс за останні 15 років.

Рибак роздав м'ясо сусідам і друзям, які живуть неподалік. Однак перед цим офіційно зафіксував великий улов.

Фото: Arron Sargent / Coastal Fishing Charters, Hicks Bay, NZ

Стенден розповів, що це не найбільша риба, яку він зловив: у 2002 році йому вдалося спіймати атлантичного блакитного марліна вагою 213 кілограмів.

Нагадаємо, раніше Life Сьогодні розповідали про рибака на ім'я Кріс Брокетт з американського міста Лаудонвілл, який виловив у найбільшій притоці Гудзона, річці Мохок, білого сома рекордного розміру – 77,47 сантиметра.

До того ж ми писали, як професійний рибалка Джефф Колодзинський з американського штату Іллінойс зловив 2645 риб за 24 години.

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