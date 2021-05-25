Вага – 82 кілограми: рибалка зловив морського окуня гігантських розмірів (фото)
Чоловік роздав м'ясо риби сусідам і друзям, які живуть неподалік. Однак перед цим офіційно зафіксував великий улов
Житель Нової Зеландії Аарон Стенден виловив гігантського морського окуня у затоці Хікс. Чоловікові знадобилося близько 30 хвилин, щоб побороти свою здобич і затягнути її у човен. Вага риби – 82,2 кілограма.
Про це повідомляє видання Dan Viet.
Це найбільший окунь, якого вдавалося зловити Стендену, і третій за розмірами представник свого виду, виловлений у затоці Хікс за останні 15 років.
Рибак роздав м'ясо сусідам і друзям, які живуть неподалік. Однак перед цим офіційно зафіксував великий улов.
Стенден розповів, що це не найбільша риба, яку він зловив: у 2002 році йому вдалося спіймати атлантичного блакитного марліна вагою 213 кілограмів.
Нагадаємо, раніше Life Сьогодні розповідали про рибака на ім'я Кріс Брокетт з американського міста Лаудонвілл, який виловив у найбільшій притоці Гудзона, річці Мохок, білого сома рекордного розміру – 77,47 сантиметра.
До того ж ми писали, як професійний рибалка Джефф Колодзинський з американського штату Іллінойс зловив 2645 риб за 24 години.
Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше