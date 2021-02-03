Дівчина станцювала і випадково потрапила в епіцентр військового перевороту (відео)

Користувачі Мережі не можуть повірити, що ці кадри справжні

Недалеко від парламенту М'янми популярна фітнес-блогерка Кін Нін Вай зняла видеоурок з аеробіки, не дивлячись на військовий переворот, що розгортався просто за її спиною. Відео швидко стало вірусним у Twitter і розійшлося по Мережі.

На цьому ролику спортсменка півтори хвилини танцює під бадьору електронну музику, не підозрюючи, що за її спиною проїжджають військові машини з кулеметами і, власне, відбувається військовий переворот. У той день новий склад законодавців мав провести своє перше засідання.

Цікаво, що чимало користувачів Мережі не змогли повірити, що ці кадри справжні. Були зауваження, що спортсменка насправді танцює на тлі хромакея, але пізніше дівчина виклала добірку своїх вправ на тому ж місці, аби розвіяло підозри щодо фейковості відео.

За словами Кін Нін Вай, вона навіть не підозрювала про події в країні і не збиралася робити з цього жарт, а просто пішла вранці займатися, як зазвичай.

Нагадаємо, фотографія блогерів з США Келлі і Коді спровокувала жорсткі суперечки у Мережі.

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До того ж, ми писали про пенсіонера, який завів блог на YouTube і раптово прославився.

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