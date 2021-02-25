Неймовірне видовище: дельфіни і кит влаштували шоу для туристів (відео)

Морські ссавці здивували жителів американської Каліфорнії

В американській Каліфорнії кит влаштував справжнє свято для поціновувачів морської фауни. Гігант упритул підплив до людей і тривалий час розважався навколо човна – терся, пірнав та стрибав. Очевидці були у захваті.

Свідками шоу морських ссавців також стали жителі міста Ньюпорт-Біч, що у Каліфорнії. Їм вдалося побачити і зняти на відео величезну зграю дельфінів. Американці назвали видовище "дельфінячою тиснявою".

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, раніше з'явилося дивовижне відео, на якому показано, як кити плавають в океані. На записі показано, як троє ссавців пливуть поруч в одному напрямку. Оскільки кити були на поверхні води, їх вдалося сфотографувати з повітря.

Крім цього, ми писали, як сірий кит заплив на мілководдя в Каліфорнії і потрапив на відео. За словами автора ролика, це виглядало досить моторошно, враховуючи, що люди могли б його не помітити.

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