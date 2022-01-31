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Понеділок – день тяжкий! Дивіться курйозні меми для всіх знаків зодіаку

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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31 січня, 09:00
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Не варто бути такими серйозними та сумними з самого ранку у понеділок. Розбавте сірий день хвилиною позитиву
Курйозні пророцтва для всіх знаків зодіаку на тиждень
Курйозні пророцтва для всіх знаків зодіаку на тиждень / Фото: instagram.com/lulagoroskop/

Ранок буває добрим, якщо підвестися з ліжка з правильної ноги. Але якщо вже пізно про це говорити, тоді ми допоможемо вам зарядитись позитивом завдяки нашим ранковим смішним добіркам. І сьогодні пропонуємо посміятися над прикольними астрологічними пророкуваннями.

У Instagram є багато сторінок із гороскопами, і сьогодні ми вирішили поділитися з вами астрологічними мовленнями від Луладжі Олегівній, яка підкорила багатьох своїми іронічними прогнозами для всіх знаків Зодіаку.

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Читайте смішні пророцтва і ділитесь ними з друзями, адже так легко підняти комусь настрій лише в один клік.

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