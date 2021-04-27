На журналістку в прямому ефірі впав величезний банер (відео)

На оприлюднених кадрах показано, як журналістка у прямому ефірі розповідає про турнір, а позаду неї через сильний вітер починає падати рекламний плакат

Під час прямого телевізійного ефіру в столиці Румунії на журналістку впав банер, і завалився трофей футбольного турніру Євро-2020. Про це повідомляє Telegram-канал Hue.

На оприлюднених кадрах показано, як журналістка у прямому ефірі розповідає про турнір, а позаду неї через сильний вітер починає падати банер. У підсумку конструкція зачепила як саму дівчину, так і постамент з кубком. Журналістка змогла відбігти від банера, а трофей упав.



Повідомляють, що ніхто не постраждав.

У Бухаресті кубок виставляли на Національному стадіоні. На ньому в 2012 році відбувся фінал Ліги Європи, а також регулярно грає збірна Румунії.

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Нагадаємо, раніше чоловік у прямому ефірі зняв штани перед журналісткою. Крім цього, ми розповідали, як у ведучої новин несподівано тріснуло плаття.

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