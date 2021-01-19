На відео потрапила реакція жителів Харківського зоопарку на 20-градусний мороз

Звірі масово сховалися в зимових вольєрах

Через сильні морози слони, тигри і бегемоти в Харківському зоопарку масово сховалися в зимових вольєрах. Теплі апартаменти підопічним готують ще з осені, але гуляти їм на вулиці чи ні, звірі вирішують самі.

Раніше тварини любили розважатися під відкритим небом, але як тільки вдарили морози нижче 20 градусів – всі сховалися. Але є й такі, що у захваті від снігу! Скажімо, верблюди та тигр Єлисей – він із насолодою перекидається у снігу, немов приймає ванни.

Відео: Сьогодні

Тішиться і бегемотиха Степанида. Вона купається у своєму басейні, незважаючи на те, що за вікном мінусові температури, адже в її зимових апартаментах затишно і дуже тепло. Після водних процедур красуня обідає сіном, свіжими овочами та фруктами, серед яких фаворитами є гарбуз та морква.

Нагадаємо, головними зірками зоопарку в чилійській столиці Сантьяго стали дві червоні панди. Подивитися на цих рідкісних тварин щодня приходять сотні людей.

До того ж, у Китаї маленька панда намагалася втекти з заповідника.

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